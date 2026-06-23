台大創院百年首見 中醫進駐護理之家床邊看診逾240人次

台大醫院創院至今逾130年，延續日本及西方醫學教育，為台灣少見未設中醫部門醫療體系。今年二月起台大醫院北護分院護理之家，正式啟動「中西醫整合照護」，由開業中醫師進駐醫院，每周為住民進行床邊針灸、看診，累積服務240人次。一名病人家屬指出，過去在台大，臥床病人需中醫協助時，需自費在外看診，不僅花時間，對病人及照顧者體力也是一大考驗，樂見中醫進駐台大。

台大北護分院院長詹鼎正指出，該院護理之家成立30年，採優於病房的人力比配置，導入搬運機器人等智慧設備，照服員上線服務前均接受完整訓練，任職人員流動率低，住民滿意度高，而本次中醫進駐，是考量高齡病人早年「看中醫比看西醫多」，早已習慣中醫治療模式，加上衛福部相關計畫經費補助，可讓接受中醫診治的病人不需自費，盼藉此機會改變照護模式。

進駐台大北護分院護理之家的初藴中醫診所院長褚衍強說，他目前每周一次至護家看診，主要提供針灸治療，搭配部分中醫用藥，所服務機構長者類型，多數為失智長者，其次是創傷性腦傷、中風患者，曾有一位早年服務過的失能病人，歷經4年後又在北護相遇，但病人狀況已從可自主吃飯，退化至四隻攣縮、沒有意識，盼未來與台大體系更多合作，讓更多患者可望免於失能惡化。

「台大百年來沒有中醫配置，我是第一個進入台大醫療體系中醫師」，褚衍強指出，台北榮總等醫學中心，早已設有中醫部門，中醫卻一直「打不進台大」，直至本次在詹院長協助下開了先河，在合作初期，與院方人員仍需磨合，因百年來未與中醫合作，部分醫院職員對中醫認知仍停留在古早時期，認為中醫「無實證、用感覺在做治療」，他拿出過去參與研究成果，才逐漸取得信任。

一位住民家屬指出，其家人因車禍腦傷，復健之路充滿未知，過去在護理之家，受限意識狀況，可作復健項目有限，只能由旁人協助被動活動關節，或用音樂、影片刺激，迫切需要意識刺激、提升肢體靈活度，中醫介入後，著重頭部、四肢針灸，並提供拔針後照護建議，接受治療四個月時間，家人四隻更靈活、身體張力減少，請他舉手、看向某處時，也可以緩慢配合。

中醫師公會全聯會理事長蘇守毅指出，隨臥床時間延長，機構住民在照護上經常出現褥瘡，或肌肉僵硬攣縮，此時若能以中醫針灸、推拿介入，可讓病人照顧效果提升，藥物部分則盡量配合西藥，減輕病人負擔，隨中醫科學化發展，未來在評估無交互作用前提下，也可適當以中藥結合西藥，提升治療效果，過去中藥用於腎病治療，已有療效實證，衛福部統計洗腎新發病人數量下降。