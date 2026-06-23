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菜花不是電燒完就沒事！醫：菜花復發率達4成 靠「這招」預防

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
尖形濕疣為俗稱的「菜花」，主要是藉由性接觸感染，醫師指出，菜花復發率達4成，建議施打HPV疫苗預防。圖╱123RF
尖形濕疣為俗稱的「菜花」，主要是藉由性接觸感染，醫師指出，菜花復發率達4成，建議施打HPV疫苗預防。圖╱123RF

人類乳突病毒HPV）是一種人傳人的DNA病毒，會感染人類表皮與粘膜，造成俗稱「菜花」的尖形濕疣；而不少民眾認為，現在醫學進步，只要完成電燒治療，就能永遠擺脫「菜花」，事實上，菜花治療後的復發率高達四成，開業泌尿科醫師羅詩修說，最好的方式就是「預防」不要讓菜花出現，建議民眾可施打九價HPV疫苗能預防高達九成的癌症以及菜花的發生率。

羅詩修表示，HPV（人類乳突病毒）感染相當普遍，其中屬於低危險型的第6、11型的HPV病毒，最可能引起「菜花」。不少男性認為菜花只是表面問題，處理後即可結案，但臨床上，菜花治療後的復發率可能高達4成。

羅詩修指出，即使透過電燒、冷凍或藥物治療清除表面病灶，只要病毒仍潛伏體內，當壓力增加、作息不規律或免疫力下降時，就可能再次復發。這樣的特性，就像「高利貸式的負向複利」，不斷累積、反覆收款，讓患者陷入持續治療與擔憂的循環。更重要的是，得過菜花絕不是「治完就結案」，可能影響到後續的癌症風險。

許多人誤以為菜花只是皮膚病，治好就沒事，羅詩修說，感染低危型HPV而導致菜花的患者，常代表身體免疫屏障已對HPV門戶大開，極可能同時或先後感染高致癌型HPV，如台灣常見的第16、52、58型，也會導致未來罹患其他HPV相關癌症，如口咽癌、肛門癌、陰莖癌等風險，比一般人高出數倍甚至數十倍。

羅詩修說，有固定性伴侶也不一定代表安全，因HPV感染可能來自多年以前的親密接觸，而非現在的關係狀態，過去可能有的風險不會因為生活的改變自動歸零。平時沒有感覺，但在免疫力降低或壓力升高時，風險就可能重新浮現。不僅影響自身健康，也可能透過親密接觸，讓伴侶面臨子宮頸癌或其他HPV相關疾病的風險，進一步影響家庭健康。

羅詩修說，現代男性愈來愈重視健檢、運動與飲食管理，這些都是重要的健康資產配置；但面對HPV，更積極的做法不是等菜花復發或癌症風險浮現後才補救，而是在風險真正放大前，先把防護做足，目前臨床公認的預防手段為施打HPV疫苗，根據研究顯示，不僅能預防菜花的發生率，也能降低高達九成的相關癌症發生率。

癌症 菜花 人類乳突病毒 HPV 疫苗

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