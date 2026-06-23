熟女誤信減重神針險禿頭 醫提醒：精準醫療才能健康瘦

台中52歲婦人深信俗稱瘦瘦針「一針就搞定」的宣傳效果，施打後嚴重掉髮，她嚇得停打卻快速復胖，醫師安排抽血檢查揪出病灶，調配口服藥物與抑制食慾藥物多管齊下，順利找回健康；醫師提醒，減肥絕非單一方法就能健康瘦，需整體評估。

亞洲大學附屬醫院豐中分院家庭醫學科主任葉信甫表示，肥胖常是一系列複雜代謝機能失調的結果，每個人適合的治療方式不同，要透過專業醫學評估的「個體化精準醫療」，才能在顧及健康的同時，達到安全且不復胖的體態管理目標。

這名婦人原本在門診接受系統性減重治療，透過規律服藥與作息飲食調整，體重順利從95公斤降到76公斤，她後來因為搬家中斷門診，仍希望繼續瘦，決定改注射熱門減肥針劑，達到快速減肥目標，二個月內體重下降2到3公斤。

婦人打針後不久出現嚴重副作用，包括整天提不起勁、陷入嚴重憂鬱情緒，原本烏黑秀髮開始猛掉，她說每天洗澡時，頭髮塞住排水孔簡直就像一片海苔，最後甚至演變成類似「女性雄性禿」。

她嚇得停藥，卻因食慾大開，體重在短時間內暴升回彈至82公斤，最後只好回診求助。葉信甫指出，當看到患者抽血檢驗報告，發現她體內電解質與微量元素嚴重失衡，加上掉髮嚴重、體重反彈劇烈，研判是藥物副作用過大造成。

考量每人耐受度不同，醫療團隊決定幫她「重開機」，分析全身身體組成、檢測甲狀腺及血糖與微量元素，也依照病人的體質與狀態，開立適合的藥物對症下藥，搭配抑制食慾藥物多管齊下，總算成功控制住胃口，且在沒有副作用的狀況下，體重回歸健康水平。

葉信甫表示，肥胖的確會加重全身器官負荷，尤其肥胖族群更是二型糖尿病、高血壓、高血脂（三高問題）、脂肪肝、心血管疾病以及睡眠呼吸中止症的極高風險群，確實要提高警覺，提早進行健康干預，但不能貿然追求「單一神針」的減重捷徑，忽略自身體質，最後反倒被副作用吞噬。

他提醒，克服過度肥胖可尋求家醫科或專業減重醫師協助，藉由抽血檢測與體脂評估，確認肥胖原因及其他病症，在安全前提下，透過藥物介入，量身打造客製化精準醫療策略，同時搭配日常生活管理，維持規律作息、減少攝取精緻加工食品，建立固定的運動習慣，才是維持身材的根本解決之道。