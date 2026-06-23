快訊

韓國瑜訪美首站抵達鳳凰城 致詞比喻台積電是「那滴奶油」

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

熟女誤信減重神針險禿頭 醫提醒：精準醫療才能健康瘦

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
醫師提醒民眾健康減重，別迷信單一減肥方式，圖中人物非當事人。圖／亞洲大學附屬醫院豐中分院提供
醫師提醒民眾健康減重，別迷信單一減肥方式，圖中人物非當事人。圖／亞洲大學附屬醫院豐中分院提供

台中52歲婦人深信俗稱瘦瘦針「一針就搞定」的宣傳效果，施打後嚴重掉髮，她嚇得停打卻快速復胖，醫師安排抽血檢查揪出病灶，調配口服藥物與抑制食慾藥物多管齊下，順利找回健康；醫師提醒，減肥絕非單一方法就能健康瘦，需整體評估。

亞洲大學附屬醫院豐中分院家庭醫學科主任葉信甫表示，肥胖常是一系列複雜代謝機能失調的結果，每個人適合的治療方式不同，要透過專業醫學評估的「個體化精準醫療」，才能在顧及健康的同時，達到安全且不復胖的體態管理目標。

這名婦人原本在門診接受系統性減重治療，透過規律服藥與作息飲食調整，體重順利從95公斤降到76公斤，她後來因為搬家中斷門診，仍希望繼續瘦，決定改注射熱門減肥針劑，達到快速減肥目標，二個月內體重下降2到3公斤。

婦人打針後不久出現嚴重副作用，包括整天提不起勁、陷入嚴重憂鬱情緒，原本烏黑秀髮開始猛掉，她說每天洗澡時，頭髮塞住排水孔簡直就像一片海苔，最後甚至演變成類似「女性雄性禿」。

她嚇得停藥，卻因食慾大開，體重在短時間內暴升回彈至82公斤，最後只好回診求助。葉信甫指出，當看到患者抽血檢驗報告，發現她體內電解質與微量元素嚴重失衡，加上掉髮嚴重、體重反彈劇烈，研判是藥物副作用過大造成。

考量每人耐受度不同，醫療團隊決定幫她「重開機」，分析全身身體組成、檢測甲狀腺及血糖與微量元素，也依照病人的體質與狀態，開立適合的藥物對症下藥，搭配抑制食慾藥物多管齊下，總算成功控制住胃口，且在沒有副作用的狀況下，體重回歸健康水平。

 葉信甫表示，肥胖的確會加重全身器官負荷，尤其肥胖族群更是二型糖尿病、高血壓、高血脂（三高問題）、脂肪肝、心血管疾病以及睡眠呼吸中止症的極高風險群，確實要提高警覺，提早進行健康干預，但不能貿然追求「單一神針」的減重捷徑，忽略自身體質，最後反倒被副作用吞噬。

他提醒，克服過度肥胖可尋求家醫科或專業減重醫師協助，藉由抽血檢測與體脂評估，確認肥胖原因及其他病症，在安全前提下，透過藥物介入，量身打造客製化精準醫療策略，同時搭配日常生活管理，維持規律作息、減少攝取精緻加工食品，建立固定的運動習慣，才是維持身材的根本解決之道。

減重 減肥 台中 瘦瘦針

延伸閱讀

頸圈戴10年、無法站立！45歲女查無病因 醫揪出問題在「心裡」

端午連假3天胖2公斤！ 醫揭「假性發胖」 多數人胖的其實不是脂肪

端午狂吃粽害你腫 醫推「黃金三原則」3天可逆轉

9歲女童喘不停異常口渴竟命危 診斷第一期糖尿病合併酮酸中毒

相關新聞

大陸黃魚動物用藥違規 連鎖烘焙坊蛋糕盒螢光劑超標 食藥署要求退運

衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格品項共11項，其中一批由中國大陸出口的黃花魚，被檢出動物用藥超標，被要求退運或銷毀；另有二批來自大陸的蛋糕盒及燙金盒，被檢出螢光增白劑超標，其中一批是提供於雙北開設多家分店的「4K烘培」（4K baking）使用，重量逾2公噸。因半年內已驗出7批產品不合食安規定，食藥署持續對大陸食品容器具採加強抽批查驗，抽驗比率為2至5成。

強颱米克拉路徑往日本方向修正 沖繩、名古屋、東京影響時間曝

米克拉颱風將威脅日本。今年編號第7號颱風米克拉目前仍是強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱米克拉過去6小時已逐漸減速，並開始北轉。路徑預報變化不大，持續沿著太平洋高壓邊緣移動。明天、周四逐步北上，最接近台灣時距離約400至500公里。隨後將於周五󠀠白天通過日本那霸附近海域，之後加速朝東北方向移動，持續往日本南方前進。

創院逾百年⋯台大醫療體系首見中醫進駐 護理之家床邊看診逾240人次

台大醫院創院至今逾130年，延續日本及西方醫學教育，為台灣少見未設中醫部門醫療體系。今年二月起台大醫院北護分院護理之家，正式啟動「中西醫整合照護」，由開業中醫師進駐醫院，每周為住民進行床邊針灸、看診，累積服務240人次。一名病人家屬指出，過去在台大，臥床病人需中醫協助時，需自費在外看診，不僅花時間，對病人及照顧者體力也是一大考驗，樂見中醫進駐台大。

菜花不是電燒完了就沒事！ 醫：菜花復發率達4成 靠「這招」可預防

人類乳突病毒（HPV）是一種人傳人的DNA病毒，會感染人類表皮與粘膜，造成俗稱「菜花」的尖形濕疣；而不少民眾認為，現在醫學進步，只要完成電燒治療，就能永遠擺脫「菜花」，事實上，菜花治療後的復發率高達四成，開業泌尿科醫師羅詩修說，最好的方式就是「預防」不要讓菜花出現，建議民眾可施打九價HPV疫苗能預防高達九成的癌症以及菜花的發生率。

熟女誤信減重神針險禿頭 醫提醒：精準醫療才能健康瘦

台中52歲婦人深信俗稱瘦瘦針「一針就搞定」的宣傳效果，施打後嚴重掉髮，她嚇得停打卻快速復胖，醫師安排抽血檢查揪出病灶，調配口服藥物與抑制食慾藥物多管齊下，順利找回健康；醫師提醒，減肥絕非單一方法就能健康瘦，需整體評估。

「持有」電子煙將納罰則 最高可處10萬元 國健署：希望盡早上路

電子煙滲入校園已成校安危機，且毒駕氾濫，行政院將在校園推動「第五級保全」，衛福部也於6月拍板新一波「菸害防制法」修正草案，首度將「持有」電子煙納入罰則。國健署副署長魏璽倫表示，通過修法後，只要持有電子煙就會直接沒入，並處以新台幣3萬至10萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。