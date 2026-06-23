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基隆長庚宣導器捐 一句「我願意」代表絕望生命獲得重生奇蹟

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆長庚醫院器官捐贈宣導周活動開幕，安排專業社工師與協調師駐點，為民眾解答器官捐贈、預立安寧緩和醫療及病人自主權利法的相關疑問，並備有衛教紀念品邀請民眾參與互動。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院器官捐贈宣導周活動開幕，安排專業社工師與協調師駐點，為民眾解答器官捐贈、預立安寧緩和醫療及病人自主權利法的相關疑問，並備有衛教紀念品邀請民眾參與互動。圖／基隆長庚醫院提供

基隆長庚醫院器官捐贈宣導周活動已開幕，安排專業社工師與協調師駐點，為民眾解答器官捐贈、預立安寧緩和醫療及病人自主權利法的相關疑問，並備有衛教紀念品邀請民眾參與互動，呼籲民眾支持器官捐贈，讓生命以另一種溫暖的形式延續。

基隆長庚醫院響應全國器官捐贈宣導月活動，22日起至28日在1樓大廳舉辦器官捐贈宣導周活動，基隆長庚副院長、眼角膜移植專家孫啟欽昨天主持開幕儀式，與移植團隊共同呼籲民眾支持器官捐贈，為等待移植的病友帶來重生希望。

基隆長庚目前有162名患者等候器官移植，孫啟欽說，身為第一線的眼角膜移植醫師，最清楚器捐的那種震撼與感動，看著原本失去視力、陷入黑暗的病患，因為一位陌生捐贈者的無私大愛，能夠再次睜開雙眼看見世界的美好，病患與家屬相擁而泣的喜悅，是無法用言語形容的。

泌尿科主任劉冠麟帶領的腎臟移植團隊，也深知許多末期腎臟病患者長期仰賴洗腎維持生命，生活與家庭都承受著巨大壓力。一顆來自大愛捐贈的腎臟，不僅能讓病患免去頻繁洗腎的煎熬，重新找回生活品質，更拯救了整個家庭的未來。

孫啟欽表示，每一次家屬強忍悲痛、點頭說出「我願意」的背後，都代表著絕望的生命獲得重生的奇蹟。他特別引用宣導月活動的核心理念，「愛並沒有不見，只是以別的形式存在；生命也沒有中斷，只是在其他人身上延續」，向所有無私奉獻的捐贈者及其家屬致上最高敬意。

基隆長庚醫院指出，台灣推動器官捐贈已20多年，衛生福利部建置的配對系統更於去全面升級為「器官捐贈移植整合系統」，確保每一份大愛捐贈都能在公平、透明的機制下發揮最大價值。

除了完善的制度，基隆長庚醫院更看重「醫療的溫度」，透過每年的「捐贈者家屬團體」、「追思大會」，陪伴家屬走過失去至親的艱難時刻，並肯定他們用愛延續生命的偉大決定。

宣導周活動期間，基隆長庚醫院在1樓大廳設置「器官捐贈宣導」專屬攤位，由專業社工師與協調師駐點，為民眾解答器官捐贈、預立安寧緩和醫療及病人自主權利法的相關疑問，並備有衛教紀念品邀請民眾參與互動。

院方期盼透過多元的宣導活動，讓更多民眾認識器官捐贈背後的醫療與倫理意涵，並鼓勵民眾在日常時光中，勇敢地與家人溝通彼此的想法，讓愛與希望持續流動。民眾如有意願了解器官捐贈登錄方式，可於宣導攤位現場詢問，或上衛生福利部器官捐贈移植登錄中心官網（https://www.torsc.org.tw）查詢。

基隆長庚醫院器官捐贈宣導周活動開幕，安排專業社工師與協調師駐點，為民眾解答器官捐贈、預立安寧緩和醫療及病人自主權利法的相關疑問，並備有衛教紀念品邀請民眾參與互動。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院器官捐贈宣導周活動開幕，安排專業社工師與協調師駐點，為民眾解答器官捐贈、預立安寧緩和醫療及病人自主權利法的相關疑問，並備有衛教紀念品邀請民眾參與互動。圖／基隆長庚醫院提供

基隆長庚醫院器官捐贈宣導周活動開幕，安排專業社工師與協調師駐點，為民眾解答器官捐贈、預立安寧緩和醫療及病人自主權利法的相關疑問，並備有衛教紀念品邀請民眾參與互動。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院器官捐贈宣導周活動開幕，安排專業社工師與協調師駐點，為民眾解答器官捐贈、預立安寧緩和醫療及病人自主權利法的相關疑問，並備有衛教紀念品邀請民眾參與互動。圖／基隆長庚醫院提供

基隆長庚醫院器官捐贈宣導周活動開幕，安排專業社工師與協調師駐點，為民眾解答器官捐贈、預立安寧緩和醫療及病人自主權利法的相關疑問，並備有衛教紀念品邀請民眾參與互動。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚醫院器官捐贈宣導周活動開幕，安排專業社工師與協調師駐點，為民眾解答器官捐贈、預立安寧緩和醫療及病人自主權利法的相關疑問，並備有衛教紀念品邀請民眾參與互動。圖／基隆長庚醫院提供

長庚 長庚醫院 器官捐贈

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