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逾4萬青少年吸電子煙 國健署修法「持有」將沒收、最高罰10萬元

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
築夢者團員分享拒絕電子煙的心得與個人經驗，吸菸確實會降低運動表現。記者廖靜清／攝影
築夢者團員分享拒絕電子煙的心得與個人經驗，吸菸確實會降低運動表現。記者廖靜清／攝影

電子煙滲入校園已成校安危機，且毒駕氾濫，行政院將在校園推動「第五級保全」，衛福部也於6月拍板新一波「菸害防制法」修正草案，首度將「持有」電子煙納入罰則。國健署副署長魏璽倫表示，通過修法後，只要持有電子煙就會直接沒入，並處以新台幣3萬至10萬元罰鍰。

魏璽倫表示，除了現行開罰「使用」外，未來單純「持有」電子煙或其組合元件，也將面臨產品遭沒入。目前草案已送交行政院審議，力拚近期送立法院審查，希望盡早上路，愈快愈好，阻斷毒駕與校園毒品流竄。

根據國教署統計，校園涉嫌攜帶或使用電子煙的通報案件，3年內暴增7倍，2025年累計達1692件。國健署的「青少年吸菸行為調查結果」顯示，若依相關調查推估，全台已有超過4萬名國高中生，接觸或使用電子煙。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，電子煙產品不斷以水果口味、飲料造型等方式包裝，降低學生的戒心，且外包裝酷似飾品、文具或3C小物，老師根本難以辨識。暑假將至，新興菸品正以減害、時髦的糖衣陷阱，滲入青少年生活。為提升拒菸意識，國健署推出「這口不Chill，是在Kill」宣導影片，呼籲青少年遠離電子煙危害。

羅素英分析，青少年使用電子煙現況，國中生吸菸率1.8%、高中職生吸菸率6.2%，國中生電子煙使用率2.1%，整體而言，國中及高中職學生吸菸率已漸獲控制。但是，高中職生電子煙使用率5.1%。合併計算青少年電子煙使用率為3.7%，推估全國有逾4萬名青少年使用電子煙。

羅素英強調，電子菸與吸菸一樣，吸入電子煙氣溶膠中所含的化學物質會引發肺部發炎反應，且會對心臟健康產生不利影響，增加心臟衰竭和冠狀動脈供血不足的風險。而多項研究顯示，青少年時期吸煙與日後精神和行為問題的風險有關，例如重度憂鬱症、廣場恐懼症、恐慌障礙、其他物質成癮、反社會人格障礙或學業問題。

為提升青少年對電子煙危害的正確認識，國健署攜手深受年輕族群喜愛的築夢者街舞團，共同拍攝電子煙防制宣導影片，並已於YouTube平台發布。築夢者團員分享拒絕電子煙的心得與個人經驗，吸菸會直接增加呼吸道阻力，減少換氣量，大幅削弱運動時的耐力與表現，拒菸及戒菸是改善肺活量及恢復呼吸順暢的最根本方式。

魏璽倫強調，自115年1月1日起，加熱菸使用者也納入「戒菸服務補助計畫」範圍，加熱菸使用者可比照紙菸提供「戒菸用藥治療」及「戒菸衛教」。透過專業戒菸協助，6個月戒菸成功率可達3成。目前全台約有近3,000家戒菸服務合約醫事機構，不論是傳統紙菸、加熱菸或電子菸，都可能造成尼古丁成癮與健康風險，專業戒菸門診皆可提供協助。

國健署攜手深受年輕族群喜愛的築夢者街舞團，共同拍攝電子煙防制宣導影片。記者廖靜清／攝影
國健署攜手深受年輕族群喜愛的築夢者街舞團，共同拍攝電子煙防制宣導影片。記者廖靜清／攝影

電子煙 國健署 校園

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