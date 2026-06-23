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運彩重複中獎有詐？運彩公會理事長：有客戶取得7萬2千次抽獎機會

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇今以他個人經營的網路下單表示，有會員一口氣下注7千2百萬元，當然就有7萬2千次抽獎機會。圖／何昱奇提供
中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇今以他個人經營的網路下單表示，有會員一口氣下注7千2百萬元，當然就有7萬2千次抽獎機會。圖／何昱奇提供

全球瘋世界盃足球賽，台灣運彩也舉辦「蘋果日日抽」抽獎活動，只要實體投注滿千元登錄，就可以天天抽大獎。但國民黨立委王鴻薇昨天表示，活動出現一組電話短短幾天就中了6次獎情形，中獎機率高得嚇人，要求主管機關進一步查明。對此，中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇今表示，這是大額投注下的機率結果，沒有任何疑慮。

何昱奇說，絕對尊重民意代表監督公共事務的權利，也支持主管機關及台灣運彩接受社會檢驗。但任何質疑，都應建立在完整了解活動規則與事實基礎之上，而非僅憑片面資訊便直接推論抽獎存在問題。

他說，活動規則相當明確，每投注滿1千元即可取得1組抽獎序號，滿2千元取得2組，以此類推，且無須拆單。活動本身並未限制同一手機號碼重複中獎，因此投注金額越高、持有抽獎序號越多，中獎機率自然越高，這是所有參與者事前都清楚知道的遊戲規則。

他以自身服務客戶的實際投注資料說明，目前其會員客戶中， 第一名投注金額約7千2百萬元，取得7萬2千次抽獎機會。第二名投注金額約7百萬元，取得7千次抽獎機會。若將網路投注與實體投注相比，其本質完全相同。也就是投注越多、取得的抽獎序號越多，中獎機率自然會比一般小額投注者高出許多。若一位玩家擁有數萬次抽獎機會，而另一位玩家只有數次或數十次抽獎機會，兩者中獎機率本來就不可能相同。

何昱奇說，外界最需要了解的重點，並非單純檢視某位中獎者中獎幾次，而是應該先了解其實際持有多少抽獎序號。若未掌握這項關鍵資訊，便直接將重複中獎解讀為抽獎不公，恐怕有失客觀。

何況，本次活動獎金來源為台灣運彩公司編列的行銷預算，並非運動發展基金，也非由彩迷額外負擔。若主辦單位真有意操弄結果，理論上大可選擇不易引起外界注意的方式處理，而不是將中獎名單完整公開，接受全民檢視。正因為所有中獎結果公開透明，社會大眾才有機會發現重複中獎現象並加以討論，但這本身並不能直接證明存在任何不法情事。

他說，運動彩券制度推動至今已超過20年，長期挹注我國運動發展基金，支持基層選手培育、國際賽事參與以及體育環境建設。整個制度能夠穩定運作的核心價值，就是社會大眾對制度的信任與公信力。

何昱奇說，抽獎活動從來不是均分制，也不是共產分配制，而是建立在自由市場與機率原則下的隨機制度。投注越多、取得的抽獎機會越多，本來就是活動規則的一部分。理性監督與公開透明，才是維護運動彩券公信力與永續發展最好的方式。

中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇今說明，「蘋果日日抽」中獎重複是大額投注下的機率結果，沒有任何疑慮。圖／何昱奇提供
中華民國運動彩券經銷商公會理事長何昱奇今說明，「蘋果日日抽」中獎重複是大額投注下的機率結果，沒有任何疑慮。圖／何昱奇提供

王鴻薇 國民黨 世足運彩

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