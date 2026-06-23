暑假國道車潮估增1.2倍 最好走時段及替代道路一次看

今年暑假從7月1日開始，預估國道每周五至周日車潮為平日的1.2倍，國5也預期於周五、周六南向及周日、周一北向有大量車潮，建議周五上午9時前出發、周六上午6時前出發、周日上午9時前出發、周一中午12時前出發。

交通部高公局規畫自7月3日至8月31日，實施暑假國道包含高乘載管制等交通疏導措施。

高公局表示，參考近年暑假車流狀況，預估今年暑假期間全國道每周五至周日將有較大量旅遊車潮；全日交通量約為106至108百萬車公里，約為平日的1.2倍，國5也預期於周五、周六南向及周日、周一北向有大量車潮。

高公局規畫於7月3日至8月31日實施暑假國道交通疏導措施：

一、高乘載管制：維持每周日15至20時於國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道實施高乘載管制。

二、開放路肩：每周五至周一，現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另周五7-20時增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段。

三、替代道路：

（一）國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

（二）國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

（三）國6南投往返台中地區，建議改走台63。

（四）國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

四、暫停施工：每周六及周日全日，國道全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響交通之工程除外）。

五、匝道儀控：視各交流道行車狀況實施入口匝道儀控管制，並機動調整。

高公局指出，暑假期間周五至周一國道交通量大，周五下午及周六上午南向國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，國3中和-關西、快官-霧峰與國5南港系統-頭城等預估有長時間壅塞情形。

周日下午北向國1北斗-彰化、台中-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統，國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪與國5宜蘭-坪林；周一下午北向國5宜蘭-坪林等瓶頸路段也易有長時間壅塞情形。

高公局建議，用路人可避開前述壅塞路段及時刻，或利用國道好走時段避免塞車：

一、西部國道部分：

（一）周六南向用路人建議上午8時前或12時以後出發。

（二）周日北向用路人建議南部地區9時前、中部地區12時前出發。

二、國5部分：

（一）周五南向用路人建議9時前出發、周六南向建議6時前出發。

（二）周日北向用路人建議9時前出發、周一北向建議12時前出發。

高公局提醒，暑假期間高溫較易造成車輛故障或爆胎情形，呼籲民眾平日做好車輛保養並於行前妥為檢查車況。

如遇到爆胎，切勿急踩煞車，應放開油門減緩速度、握穩方向盤，顯示方向燈並讓車輛逐漸滑行至路肩，然後開啟危險警示燈，並盡快至安全處所使用高速公路1968 App一鍵報案、撥打1968客服專線或利用緊急電話通報交控中心，切勿在車道上逗留，以免發生二次事故。

115年暑假國道重點易壅塞路段。圖／交通部高公局提供