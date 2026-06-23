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強颱米克拉周四最靠近台灣！海警機率曝 氣象署：雙颱不共舞了

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天和明天還是屬於高溫炎熱的天氣，西半部地區普遍來到36度，外島也有30至32度高溫。本報資料照片
今天和明天還是屬於高溫炎熱的天氣，西半部地區普遍來到36度，外島也有30至32度高溫。本報資料照片

未來一周天氣，中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，今明兩天以高溫炎熱的天氣型態為主，周四開始是米克拉颱風比較靠近台灣的時候，周五、周六雖然颱風遠離，但是在台灣的北方有一道滯留鋒面活動，所以天氣不穩定，一直到周日之後，太平洋高壓逐漸西伸，屆時回復為比較典型的夏季天氣型態。

至於米克拉颱風對台灣是否構成直接威脅？葉致均說，海警機會應該不太會發生。此外，因為米克拉颱風和無花果颱風距離遙遠，所以基本上不會有交互作用影響。

葉致均說，從日本南方海面一直往西延伸至華南地區，甚至到南海一帶，為太平洋高壓所在範圍，今天和昨天天氣類似，都是晴朗炎熱、午後雷陣雨相當零星。

目前在菲律賓東方海面有兩個熱帶系統，葉致均表示，一個是台灣東南方570公里海面上的強烈颱風米克拉，另一個在比較遠洋的地方、大約2700公里遠的海面上是今天上午8時形成的無花果颱風。

他說，米克拉颱風今天開始有逐漸轉北趨勢，且速度有比較減慢的情形，強度維持強烈颱風。隨著它逐漸轉北之後，後續的環境不利颱風發展，因此有逐漸減弱的情形，隨後往東北方向、往日本南方海面活動。所以依照目前路徑，對台灣沒有直接影響。另外，無花果颱風比較偏向在太平洋海面上活動，對台灣天氣也沒有直接影響。

葉致均表示，米克拉颱風在台灣東南方海面，有逐漸往北轉的情形。北方鋒面系統維持在華中到日本南方海面活動。明天也是類似情形。周四隨著米克拉颱風逐漸往北之後轉東北方向前進，北邊受到颱風外圍環流影響之下，風向上比較偏西風轉西北風到東北風方向呈現，台灣南方海面則以偏西南風環境為主。所以在風切帶環境之下，明晚開始到周四，天氣變得不太穩定。

周五米克拉颱風逐漸遠離，葉致均表示，但是北方的鋒面系統南壓、在台灣北部海面活動，所以周五、周六受到鋒面系統在北部海面影響之下，台灣天氣不太穩定。一直到周日之後，隨著太平洋高壓逐漸西伸，周日至下周一鋒面系統就會有逐漸北抬情形，為偏南風到西南風環境為主，周日之後天氣就會回復為夏季型天氣型態為主。

降雨趨勢，他說，明天開始，因為米克拉颱風逐漸接近，風向會逐漸轉為吹東南風的環境，所以花東地區不定時短暫降雨出現，午後山區和南部地區可能午後雷陣雨情形和今天相比有稍微比較明顯的情形。

葉致均表示，周四開始，米克拉颱風相對離台灣最接近的時候，所以大氣和水氣環境比較不穩定，整個西半部地區和宜蘭地區不定時短暫陣雨或雷雨出現，離島、外島也有類似情形，花東地區以午後雷陣雨天氣為主。特別提醒，南部地區和各地山區配合午後熱力作用之下，可能午後有局部大雨發生機會。

周五、周六雖然颱風逐漸遠離，但是葉致均表示，鋒面系統在台灣北部海面，所以天氣不太穩定。午後熱力作用之下，山區可能還是有局部大雨發生機會。周日之後，隨著太平洋高壓逐漸西伸，水氣開始有逐漸減少情形，南部地區可能還是會有不定時短暫陣雨出現，其他地方回復午後雷陣雨的天氣為主。

高溫提醒，葉致均表示，今天和明天還是屬於高溫炎熱的天氣，西半部地區普遍來到36度，外島也有30至32度高溫。大台北地區、中南部近山區、花蓮縱谷地帶，都是容易會有37度以上高溫發生機會。外出做好防曬、多補充水分。

葉致均表示，今明兩天高溫炎熱，防範熱傷害。周四開始隨著米克拉颱風外圍環流影響，以及周五、周六鋒面比較靠近北部海面，天氣不穩定。周四之前，受到米克拉颱風外圍環流影響，基隆北海岸、東半部、恆春半島還是會有長浪發生機會。今晚到明天清晨，金門地區留意霧的影響。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

米克拉颱風和無花果颱風路徑潛勢預報。圖／國家災害防救科技中心提供
米克拉颱風和無花果颱風路徑潛勢預報。圖／國家災害防救科技中心提供

溫度提醒。圖／中央氣象署提供
溫度提醒。圖／中央氣象署提供

米克拉颱風和無花果颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
米克拉颱風和無花果颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

颱風 日本 藤原效應 台灣

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