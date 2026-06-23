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股市漲跌心情起伏恐「七情失調」 醫：憂鬱傷肺、恐懼傷腎

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
近日來股市波動劇烈，不少投資人情緒隨著市場起伏而上下震盪的現象，中醫師莊可鈞認為，此為典型的「七情失調」，如果情緒長期過度波動，可能影響臟腑功能，產生身體不適。示意圖。本報資料照片
近日來股市波動劇烈，不少投資人情緒隨著市場起伏而上下震盪的現象，中醫師莊可鈞認為，此為典型的「七情失調」，如果情緒長期過度波動，可能影響臟腑功能，產生身體不適。示意圖。本報資料照片

近日來股市波動劇烈，不少投資人每天起床第一件事就是打開手機看盤，盤中緊盯股價跳動，收盤後還要研究美股、國際情勢與各種財經新聞。有人因為股票大漲而心情愉悅，也有人因為帳面虧損而焦慮失眠。事實上，這種情緒隨著市場起伏而上下震盪的現象，在中醫看來正是典型的「七情失調」。

中醫師莊可鈞認為，人有喜、怒、憂、思、悲、恐、驚七種情緒，稱為「七情」。適度情緒變化有助於身心平衡，但如果情緒長期過度波動，可能影響臟腑功能，產生身體不適。

以投資人來說，股票大漲時容易過度興奮，屬於「喜過則傷心」；看到股價下跌或帳面虧損時，則可能出現焦慮、憂愁與恐懼，形成「憂傷肺」、「恐傷腎」的情況。若每天反覆思考股票走勢、擔心未來行情，甚至連睡覺都在想著明天會漲還是跌，則屬於「思傷脾」。長期下來，可能導致失眠、心悸、胸悶、胃口變差、腸胃不適、頭痛、肩頸僵硬等問題。

莊可鈞表示，門診中就曾遇到不少投資人，在行情劇烈震盪期間出現睡眠品質下降、半夜驚醒、血壓波動或消化功能失調等狀況。有些人明明身體檢查沒有明顯異常，卻總是覺得疲憊、提不起勁，甚至一聽到手機通知聲就緊張。這類情況往往與長期精神壓力有密切關係。

投資最大的敵人有時候不是市場，而是自己的情緒。當情緒被市場牽著走時，容易做出非理性的判斷。例如在市場恐慌時急著賣出，等行情反彈後又懊悔不已；或是在市場過度樂觀時追高買進，最後承受更大的風險。這種情緒循環不僅影響投資績效，也會傷害身心健康。

莊可鈞建議，首先，要建立正確投資觀念。市場本來就存在漲跌循環，短期波動是正常現象。如果每天都把注意力放在帳面數字的變化上，情緒自然容易受到影響。適度拉長投資視野，減少頻繁查看股價的次數，有助於降低心理壓力。

其次，要維持規律生活作息。許多投資人習慣熬夜研究資訊或觀看國際股市走勢，但長期睡眠不足會使自律神經失衡，讓焦慮感更加明顯。建議維持固定睡眠時間，避免睡前持續接觸過多刺激性的財經資訊。

另外，運動也是調節情緒的重要方法。適度運動能促進氣血循環，幫助釋放壓力。無論是散步、慢跑、游泳或騎腳踏車，都有助於穩定情緒與改善睡眠品質。許多人發現，在市場震盪時出去流汗半小時，往往比一直盯著看盤更能讓心情平靜。

飲食方面則應避免過量咖啡、濃茶及含糖飲料。當人體攝取過多刺激性飲品時，容易使交感神經持續處於亢奮狀態，加重焦慮與失眠問題。平時可適量補充溫和的養生茶飲，搭配均衡飲食，幫助維持身體機能穩定。

莊可鈞提醒，投資理財固然重要，但健康才是真正的本錢。股票市場每天都會開盤，但人生只有一副身體。若因為市場漲跌而長期處於焦慮、憂鬱或失眠狀態，不僅影響工作與家庭生活，也可能增加心血管疾病風險。

面對市場波動，不妨把心態調整為「投資是生活的一部分，而不是生活的全部」。當我們學會管理情緒，而不是被情緒管理時，才能在市場的起伏中保持穩定，讓身心更佳健康。

台股 中醫 情緒調節

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