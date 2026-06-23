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30天免摘隱形眼鏡！女實測超滿意 眼科醫提醒：恐增角膜感染機率

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享一款1個月不用摘下來的隱形眼鏡，引來眼科醫師提出警告。示意圖／Ingimage
一名女網友分享一款1個月不用摘下來的隱形眼鏡，引來眼科醫師提出警告。示意圖／Ingimage

為了省去清潔眼鏡的時間，許多人會配戴隱形眼鏡。一名女網友發文，分享一款1個月不用摘下來的隱形眼鏡，表示戴久也未出現不適感，比日拋還要舒服。但有眼科醫師提醒，雖然產品有通過核准，但研究表明長期配戴仍會增加嚴重角膜感染的機率，因此建議採用「週拋式」配戴，既方便又能降低感染機率。

一名女網友在Threads發文，推薦一款1個月不用摘下來的隱形眼鏡，透露自己已經戴滿1個月了，非常舒適，甚至比日拋隱形眼鏡還舒服。她表示之前戴日拋超過6小時就會開始頭痛，戴此款隱眼完全不會。不過仍須視個人體質，像她的男友戴一週就會感到乾澀，推薦可以先買一副試試看。

原PO指出，自己是在澳洲在眼科醫師推薦下使用的，強調該隱形眼鏡雖然好用，購買前還是要查清楚自身的環境與當地法規；且一定要事先諮詢醫師的意見，並詳細閱讀說明書，才能保證自身的安全。

此文一出，有眼科醫師留言回應，這款隱形眼鏡的確是市面上少數獲得美國FDA（食品藥物管理局）核准，可以連續配戴1個月的隱形眼鏡，因為它用了高透氧的矽水膠材質，透氧率很驚人，是業界的頂尖規格。

醫師也提醒，即使產品通過核准，但與每天摘除的隱眼相比，它的感染率還是會大幅上升。研究表明，長期配戴隱眼的人約有0.18%會出現角膜嚴重感染的症狀，其中0.04%的人視力會永久受損，還有3%到5%的人會出現局部角膜炎、浸潤或眼睛紅腫疼痛等症狀，且有三分之二的使用者無法成功戴滿30天，選擇配戴務必考量自身情況。

醫師強調，該款隱眼雖然消除傳統隱眼導致的角膜水腫，但沒有降低微生物角膜炎的發生機率。如果因為工作因素要戴著過夜，這款鏡片的確是你的首選，但他更建議採用更有彈性的「週拋式」隱眼配戴，也就是連續戴6天，於週末摘下來讓眼睛休息，並清潔鏡片，不僅便利又能大幅降低角膜感染的風險。

有網友詢問使用該隱眼能否每天拔除並使用雙氧水消毒，醫師給予肯定的答覆，但也提醒，雙氧水必須完全中和，也就是要泡足6小時，等到20天到30天後必須定期丟掉換新。

配戴隱形眼鏡固然方便，但有醫師指出三類人不適合配戴

一、眼部疾病患者

角膜炎、結膜炎、眼瞼發炎或上瞼下垂族群，如果配戴隱眼恐惡化病情。

二、體質敏感或特殊族群

有過敏體質、糖尿病患者、孕婦與月經期間女性，或長期處於油煙與粉塵環境中的工作者，都不應配戴隱眼。

三、未成年與年長者

未成年孩童眼睛尚未完全發育，年長者則因為淚液分泌少、手部靈活度下降，清潔難度高，配戴風險較大。

隱形眼鏡 醫師 眼睛

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