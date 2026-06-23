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成大碩士捐肝救父經濟陷困境 企業家豪氣幫付35萬元醫療費

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
成大碩士生王正村捐肝救父，父子倆日前在高雄長庚醫院完成手術。圖／家屬提供
成大碩士生王正村捐肝救父，父子倆日前在高雄長庚醫院完成手術。圖／家屬提供

成大碩士生王正村為了搶救罹患肝臟惡性腫瘤的父親，日前捐肝救父，父子倆16日在高雄長庚醫院完成手術，但龐大醫療開銷讓原本就不寬裕的家庭經濟更困難。知名企業家洪三雄聞訊決定幫忙所有醫療費，王家除了感謝其義舉，也表示即日起停止接受外界捐款，把愛心留給更需要幫助的人。

據了解，王正村的父母在屏東東港經營素食店30餘年，夫妻倆將獨子扶養長大。沒想到父親因積勞成疾罹患肝硬化，只能專心養病，家中重擔因此落在母親肩上。王正村一邊攻讀成大工學院碩士，一邊當板金產線排程管理工人，幫忙母親維持家計。

沒想到4月父親意外被診斷出肝臟惡性腫瘤，要馬上進行肝臟移植手術，王正村表示願意捐肝臟給父親，並於16日父子倆一起動手術。手術十分順利，但高達35萬元的醫療開銷，加上素食店暫停營業，讓家中頓時陷入困境，雖然有申請急難救助金，但仍是杯水車薪。

雙清文教基金會董事長洪三雄聽聞此事後，立即向王家表示希望幫忙支付所有醫療費用，協助王家度過難關，並在22日將款項匯入。王家也表示，即日起停止接受外界捐款，把愛心留給更需要幫助的弱勢家庭；經營30多年的素食店也要盤讓，減輕之後家庭負擔。

成大 腫瘤 捐款 碩士 愛心 捐肝

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