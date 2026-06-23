花蓮萬里溪堰塞湖恐致災 林保署：位處深山、難進行壩體緊急處置

花蓮萬里溪上游6月21日發現因河岸大規模崩塌進而阻塞河道形成堰塞湖，農業部林業及自然保育署花蓮分署立即於當日即成立應變小組，也已於22日成立跨部會與地方政府的「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組」。不過林保署也指出，堰塞湖位處中央山脈深處，無道路可供通行，現難以進行壩體緊急處置，若堰塞湖持續蓄水並於蓄滿後發生大規模的壩體潰決，將可能對下游萬榮鄉萬榮村，鳳林鎮森榮里、長橋里及鳳信里等聚落帶來威脅。

林保署指出，依據22日空勘結果，初步研判河岸崩塌面積約45公頃，大量崩塌土石阻塞萬里溪上游河道，目前湖水緩緩蓄積，尚未溢流。由於堰塞湖蓄水量尚待近日取得堰塞湖發生前後該河段的地形圖資及解算，才能完成較確切推估，不過經防災團隊空勘後初步評估，若持續蓄水並於蓄滿後發生大規模的壩體潰決，將可能對下游萬榮鄉萬榮村，鳳林鎮森榮里、長橋里及鳳信里等聚落帶來威脅；台鐵橋梁、台9線萬里溪橋、西寶大橋及相關河防設施亦可能面臨風險。

林保署表示，經與會專家及機關代表初步討論，由於堰塞湖位處中央山脈深處，無道路可供通行，周邊為海拔2000公尺以上高山，溪谷陡峭呈險峻之深V地形，河道蜿蜒且河床巨石密布，人員及機具無法進入現地調查，遑論進行壩體緊急處置。

另由於堰塞湖所在位置亦無法藉由電信與網路傳輸監測訊號，目前先行以設法每日觀測並持續強化監測、及時預警，和及早規畫疏散避難方案作為主要因應策略。

林保署指出，本次會議已請各單位持續掌握氣象及降雨資訊，落實防災整備工作，已請花蓮縣政府、萬榮鄉公所及鳳林鎮公所依現有資訊先行進行疏散撤離規畫，以及收容安置等各項超前部署整備作業。同時請相關交通及河防權責機關預為規畫可能影響區域的道路及橋梁交通管制措施。

林保署表示，另也評估辦理萬里溪下游堤防加高、加固及必要之河床土砂疏濬等工作。中央氣象署也將協助提供即時氣象預報及雨量站資訊，中華電信公司將協助評估提供堰塞湖監測所需通訊服務的可行性。

林保署呼籲，民眾近期切勿進入萬里溪溪床及周邊河道範圍活動，並隨時留意中央及地方政府發布之防災警戒資訊，維護自身安全。