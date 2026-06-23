快訊

韓國瑜訪美首站抵達鳳凰城 致詞比喻台積電是「那滴奶油」

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

誤信瘦瘦針「一針就搞定」 熟女驚見「雄性禿」停藥反爆肥求診

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
醫師提醒民眾減重千萬別迷信單一減肥方式。圖／亞大附醫提供（情境照非當事人）
醫師提醒民眾減重千萬別迷信單一減肥方式。圖／亞大附醫提供（情境照非當事人）

台中一名52歲的廖姓婦人，迷信減肥瘦瘦針「一針就搞定」的誇大效果，未料自行施打數月後，不僅身心崩潰，還面臨嚴重「女性雄性禿」掉髮，嚇得她趕緊停藥，沒想到停藥後卻食慾大開，體重快速暴升回彈，所幸最後透過專業醫師抽血檢驗，揪出病因並重新量身打造「個體化精準醫療」，才順利幫她重拾健康與身材。

亞大附醫豐中分院指出，近年「瘦瘦針」蔚為風潮，許多愛美人士盲目追求快速瘦身，卻忽略個體體質差異帶來的健康危機。家庭醫學科主任葉信甫以廖婦為例，指出她原本在門診接受系統性的減重治療，透過規律服藥、調整作息與飲食，體重已順利從95公斤成功降到76公斤。然而，後來患者因為搬家中斷門診，在渴望更瘦的預期心理下，盲目改為注射坊間熱門的減肥針劑。

雖在短短兩個月內，患者體重確實下降2至3公斤，但可怕的藥物副作用就接踵而來。廖婦不僅整天提不起勁、陷入嚴重的憂鬱情緒，原本一頭烏黑的秀髮，更是大把大把地掉落；患者驚恐地形容「每天洗澡時，掉落的頭髮塞住排水孔，簡直就像一片海苔！」最後甚至演變成類似女性雄性禿，頭皮依稀可見，慘不忍睹。

醫師葉信甫指出，廖婦因無法忍受這場身心折磨，嚇得擅自停藥。沒想到停藥後，體內荷爾蒙與食慾如脫韁野馬般反撲，讓她短時間內爆肥回彈至82公斤，最後只得狼狽回診求助；抽血檢驗後，發現她體內的電解質與微量元素已嚴重失衡；研判是個體對該藥物的副作用耐受度不足，加上劇烈停藥導致體重與食慾大反彈。

醫療團隊考量到每個人適合的治療方式不同，決定幫廖婦的身體進行「重開機」；除詳細分析全身身體組成，全面檢測甲狀腺、血糖與微量元素外，更依照她的體質與當下狀態，開立適合的口服藥物對症下藥，並搭配精準的抑制食慾藥物多管齊下。總算在沒有副作用的狀況下，成功幫她控制住胃口，讓體重平安回歸健康水平。

減重 減肥 台中 瘦瘦針 掉髮

延伸閱讀

端午連假3天胖2公斤！ 醫揭「假性發胖」 多數人胖的其實不是脂肪

頸圈戴10年、無法站立！45歲女查無病因 醫揪出問題在「心裡」

端午狂吃粽害你腫 醫推「黃金三原則」3天可逆轉

9歲女童喘不停異常口渴竟命危 診斷第一期糖尿病合併酮酸中毒

相關新聞

大陸黃魚動物用藥違規 連鎖烘焙坊蛋糕盒螢光劑超標 食藥署要求退運

衛福部食藥署今天公布邊境檢驗不合格品項共11項，其中一批由中國大陸出口的黃花魚，被檢出動物用藥超標，被要求退運或銷毀；另有二批來自大陸的蛋糕盒及燙金盒，被檢出螢光增白劑超標，其中一批是提供於雙北開設多家分店的「4K烘培」（4K baking）使用，重量逾2公噸。因半年內已驗出7批產品不合食安規定，食藥署持續對大陸食品容器具採加強抽批查驗，抽驗比率為2至5成。

強颱米克拉路徑往日本方向修正 沖繩、名古屋、東京影響時間曝

米克拉颱風將威脅日本。今年編號第7號颱風米克拉目前仍是強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱米克拉過去6小時已逐漸減速，並開始北轉。路徑預報變化不大，持續沿著太平洋高壓邊緣移動。明天、周四逐步北上，最接近台灣時距離約400至500公里。隨後將於周五󠀠白天通過日本那霸附近海域，之後加速朝東北方向移動，持續往日本南方前進。

創院逾百年⋯台大醫療體系首見中醫進駐 護理之家床邊看診逾240人次

台大醫院創院至今逾130年，延續日本及西方醫學教育，為台灣少見未設中醫部門醫療體系。今年二月起台大醫院北護分院護理之家，正式啟動「中西醫整合照護」，由開業中醫師進駐醫院，每周為住民進行床邊針灸、看診，累積服務240人次。一名病人家屬指出，過去在台大，臥床病人需中醫協助時，需自費在外看診，不僅花時間，對病人及照顧者體力也是一大考驗，樂見中醫進駐台大。

菜花不是電燒完了就沒事！ 醫：菜花復發率達4成 靠「這招」可預防

人類乳突病毒（HPV）是一種人傳人的DNA病毒，會感染人類表皮與粘膜，造成俗稱「菜花」的尖形濕疣；而不少民眾認為，現在醫學進步，只要完成電燒治療，就能永遠擺脫「菜花」，事實上，菜花治療後的復發率高達四成，開業泌尿科醫師羅詩修說，最好的方式就是「預防」不要讓菜花出現，建議民眾可施打九價HPV疫苗能預防高達九成的癌症以及菜花的發生率。

熟女誤信減重神針險禿頭 醫提醒：精準醫療才能健康瘦

台中52歲婦人深信俗稱瘦瘦針「一針就搞定」的宣傳效果，施打後嚴重掉髮，她嚇得停打卻快速復胖，醫師安排抽血檢查揪出病灶，調配口服藥物與抑制食慾藥物多管齊下，順利找回健康；醫師提醒，減肥絕非單一方法就能健康瘦，需整體評估。

「持有」電子煙將納罰則 最高可處10萬元 國健署：希望盡早上路

電子煙滲入校園已成校安危機，且毒駕氾濫，行政院將在校園推動「第五級保全」，衛福部也於6月拍板新一波「菸害防制法」修正草案，首度將「持有」電子煙納入罰則。國健署副署長魏璽倫表示，通過修法後，只要持有電子煙就會直接沒入，並處以新台幣3萬至10萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。