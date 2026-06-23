誤信瘦瘦針「一針就搞定」 熟女驚見「雄性禿」停藥反爆肥求診

台中一名52歲的廖姓婦人，迷信減肥瘦瘦針「一針就搞定」的誇大效果，未料自行施打數月後，不僅身心崩潰，還面臨嚴重「女性雄性禿」掉髮，嚇得她趕緊停藥，沒想到停藥後卻食慾大開，體重快速暴升回彈，所幸最後透過專業醫師抽血檢驗，揪出病因並重新量身打造「個體化精準醫療」，才順利幫她重拾健康與身材。

亞大附醫豐中分院指出，近年「瘦瘦針」蔚為風潮，許多愛美人士盲目追求快速瘦身，卻忽略個體體質差異帶來的健康危機。家庭醫學科主任葉信甫以廖婦為例，指出她原本在門診接受系統性的減重治療，透過規律服藥、調整作息與飲食，體重已順利從95公斤成功降到76公斤。然而，後來患者因為搬家中斷門診，在渴望更瘦的預期心理下，盲目改為注射坊間熱門的減肥針劑。

雖在短短兩個月內，患者體重確實下降2至3公斤，但可怕的藥物副作用就接踵而來。廖婦不僅整天提不起勁、陷入嚴重的憂鬱情緒，原本一頭烏黑的秀髮，更是大把大把地掉落；患者驚恐地形容「每天洗澡時，掉落的頭髮塞住排水孔，簡直就像一片海苔！」最後甚至演變成類似女性雄性禿，頭皮依稀可見，慘不忍睹。

醫師葉信甫指出，廖婦因無法忍受這場身心折磨，嚇得擅自停藥。沒想到停藥後，體內荷爾蒙與食慾如脫韁野馬般反撲，讓她短時間內爆肥回彈至82公斤，最後只得狼狽回診求助；抽血檢驗後，發現她體內的電解質與微量元素已嚴重失衡；研判是個體對該藥物的副作用耐受度不足，加上劇烈停藥導致體重與食慾大反彈。

醫療團隊考量到每個人適合的治療方式不同，決定幫廖婦的身體進行「重開機」；除詳細分析全身身體組成，全面檢測甲狀腺、血糖與微量元素外，更依照她的體質與當下狀態，開立適合的口服藥物對症下藥，並搭配精準的抑制食慾藥物多管齊下。總算在沒有副作用的狀況下，成功幫她控制住胃口，讓體重平安回歸健康水平。