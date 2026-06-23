季連成示警：花蓮萬里溪600萬噸水量堰塞湖 10至20天內恐溢流

花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，林保署花蓮分署已啟動應變小組。行政院政務委員季連成接受「POP撞新聞」廣播節目訪問時稱，預計10至20天內出現溢流，對於警戒地區的保全戶，希望能在政府預定時間內採取預防性撤離。

季連成指出，萬里溪和馬太鞍溪是不同河川，約會影響萬榮鄉、鳳林鎮，新的堰塞湖在海拔1000多公尺山上，最大水量達600萬噸，若不遇到大雨，預計10至20天內會溢流，若遇上大雨時間可能會再提早。

季連成表示，政府非常關心堰塞湖議題，花蓮林保署已成立應變小組展開分析研判，對於警戒地區內的保全戶，希望他們能夠在政府通知時間內採取預防性撤離，為確保預防性撤離相關準備工作順利執行，下周他會親自去花蓮一趟。

季連成強調，溢流和潰堤概念不同，溢流會先出現，也因砂石堆置的壩體並不穩固，溢流後衝擊力道恐使壩體崩潰，屆時將夾帶許多土石衝擊下來，萬榮鄉明利村首當其衝，因此要採取預備作為。

他說，只要是150萬立方公尺的水衝擊下來就會產生影響，因為當前河道淤泥嚴重，河床很高，當土石衝擊下來極有可能造成傷害，未來會分兩階段處理，先進行預防性撤離，後面會緊急性撤離。