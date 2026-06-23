會線上點餐嗎？她提自己經驗引出多人同聲說：為難老人

許多餐飲店使用線上掃碼點餐方式，多數人已習慣使用，有些餐廳還會在餐桌上提供點餐流程，簡單易懂；臉書粉專「火姐的築夢旅程」版主說，她只要遇到掃瞄點餐都很頭痛，有時網路跑不動，有些字太小看不清，有人沒辦法只好改到超商買飯糰吃；多位網友回應，這是長輩們的心聲，掃瞄點餐對長輩不友善，為難老人，也有人說活到老學到老，多用幾次就習慣。

「火姐的築夢旅程」版主說，她只要遇到線上點餐都很頭痛，她到這個年紀不是不愛學習，有時候遇到網路跑不動，字太小看不清，她妹妹日前說，到餐廳用餐，進入的3家都是線上點餐，手機看菜單字不能放大，她最後只好到超商買飯糰吃。

版主表示，她自己外出用餐還是會選人工點餐的店家比較多，她問大家「你們都喜歡線上點餐嗎？最受不了哪一點？」

有網友說，店家用線上點餐方式可減少點餐人力，減少成本，卻帶給客人不便；多位網友說很討厭掃瞄點餐，連到速食店看到自助點餐機都直接走人，有人說，有長輩不會使用手機，無法使用餐廳掃瞄點餐，而且有些餐廳掃瞄點餐還加收服務費，不知服務費收的是哪些服務。

多數人說這種點餐方式對長輩不友善，為難老人，也有年輕人說自己也不喜歡掃瞄點餐，喜歡看到紙本菜單的點餐方式；另有網友說，科技進步，餐飲店要節省人力成本，使用線上掃瞄點餐，長輩學一下應該就可上手，不要排斥。

許多餐飲店已使用掃瞄點餐方式，多數人都習慣使用。記者游振昇／攝影