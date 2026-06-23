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雙颱共存！無花果颱風今形成 不侵襲台灣估將朝日本接近
目前太平洋地區有2個颱風，分別為強烈颱風米克拉，以及在關島東北方稍早生成的今年第8號颱風無花果。
中央氣象署發布颱風生成消息，原位於關島東方海面的熱帶性低氣壓，於今天上8時發展為輕度颱風，編號第8號 颱風無花果（HIGOS），預測未來朝西北方向移動，對台無直接影響。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，無花果颱風目前位於關島附近海域將會北轉，不影響日本、更不會接近台灣，也不會影響米克拉颱風未來的路徑。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，呈現大迴轉的路徑，比米克拉颱風距離台灣更遙遠，沒有侵襲台灣的疑慮。
是否會有雙颱效應？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，米克拉颱風和無花果颱風距離遠超過1200公里，雖同屬小型颱風，環流範圍小，但強度落差太大，以及環境駛流場導引顯著等緣故，相互牽引、彼此影響的機會相對是偏低的。
林得恩說，目前評估2颱未來將會各走各的、交集不多，最後，均採拋物線運動路徑接近日本或日本南方海域。對台灣天氣會有影響的，應該只有米克拉颱風；而且是間接影響。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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