颱風接力 賈新興：強颱米克拉奔沖繩 無花果將生成

雙颱接力，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，未來10天清晨台中以南易有零星短暫雨，白天大致午後也有零星短暫雨。今明兩天高溫悶熱，不過，周四至周六米克拉颱風引進偏強西南風・全台降雨多・台中以南易有局部較大雨勢發生的機率。

此外，賈新興表示，米克拉颱風周四午後至周五，影響琉球群島，路徑持續追蹤，海上及周邊活動多注意。熱帶性低氣壓TD08號明天至周四將增強為今年第8號颱風無花果，風接力上場，動態密切追蹤。

近期天氣趨勢，他說，明天，於清晨台中以南沿海有零星短暫雨，午後台中以南及宜花東有零星短暫陣雨。周四，於清晨台中以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。周五，於清晨西半部有雨，午後各地有局部短暫雨。周六，各地有陣雨。周日，清晨嘉義以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。

賈新興說，下周一，清晨雲林以南有短暫雨，午後各地有局部短暫雨。下周二至下周四，於清晨彰化以南有零星短暫雨，下周二午後各地有局部短暫雨，下周三午後宜蘭有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨，下周四午後各地有零星短暫雨。短期氣候趨勢預測顯示，下周三至7月10日降雨偏少的機率較高，7月中旬至下旬降雨轉以偏多的機率較高。

颱風消息，他說，米克拉颱風預估下周四至下周五影響琉球群島。熱帶性低氣壓預估明天至周四有發展為無花果颱風的趨勢。另外關注，下周三至7月5日於西北太平洋區域熱帶系統發展的趨勢。

日韓旅遊天氣提醒，賈新興表示，明天至周六，四國、九州、京阪有明顯降雨伴強風。周六至周日，東京一帶留意明顯降雨。下周四至7月7日，日本太平洋沿岸易有顯著降雨。下周三至下周六，韓國降雨略偏多。建議近期赴日韓旅遊的民眾，行程保留彈性，隨身攜帶雨具，出發前務必投保旅遊不便險與旅平險。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。