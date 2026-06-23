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密集恐懼症不要看！女大生眼睛曬傷 醫驚：角膜長滿密密麻麻氣泡

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
女大生到海邊戲水，眼睛曬傷出現密密麻麻的氣泡。圖／洪啟庭提供
女大生到海邊戲水，眼睛曬傷出現密密麻麻的氣泡。圖／洪啟庭提供

眼睛曬傷恐釀角膜氣泡，22歲薛姓女大生到海邊戲水4小時，雙眼劇痛、畏光流淚，幾乎無法睜眼，醫師發現她雙眼角膜布滿密密麻麻的水泡，如汽水中的氣泡附著眼球，確診是光照性角膜炎，視力模糊只剩0.1，經抗生素治療，角膜水泡才消失，恢復視力。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭指出，皮膚會被紫外線曬傷，眼睛同樣也會，角膜是阻擋紫外線進入眼內的第一道防線，當暴露在高強度紫外線環境下，角膜上皮細胞會受到破壞，嚴重時會大面積脫落，形成水泡。

這類傷害並不會立即發作，在海邊、沙灘或水上活動時毫無異狀，直到數小時後才突然出現刺痛異物感，流淚、畏光與視力模糊，多數人誤以為是感染或過敏，延誤就醫。

女大生直呼冤枉，當天購買了一副深色墨鏡，原以為已做好防曬，怎知完全沒有遮陽效果，所幸經人工淚液、抗生素眼藥水及止痛藥治療後，角膜水泡在3天內完全消失，視力恢復至1.0，未留下後遺症。

洪啟庭表示，許多人以為鏡片顏色越深，防曬效果越好，這是常見迷思，鏡片顏色只能降低光亮度，無法有效阻隔紫外線，反而可能讓瞳孔放大，增加眼睛受傷風險，當眼鏡沒有抗UV功能，鏡片再黑，紫外線仍可能大量穿透。

更危險的是，深色鏡片會讓瞳孔放大，增加眼睛受傷風險，讓更多紫外線進入眼睛，傷害可能比不戴眼鏡還嚴重，他說到當下檢查時，發現左眼角膜起了許多小水泡，分布密集，密集恐懼症患者看了都會恐慌。

他提醒，夏季中午紫外線指數經常達到11以上的危險等級，海面、沙灘及鹽灘還會產生反射效應，使眼睛實際接受的紫外線劑量遠高於一般都市環境，成為光照性角膜炎的高風險場所。

民眾挑選太陽眼鏡時，最重要的不是鏡片顏色，而是具有UV400認證，長時間戶外曝曬更應避免在上午10點至下午2點紫外線最強時段久留，別讓眼睛不知不覺被陽光灼傷。

眼睛曬傷嚴重者會出現密密麻麻的氣泡。圖／洪啟庭提供
眼睛曬傷嚴重者會出現密密麻麻的氣泡。圖／洪啟庭提供

左眼角膜有許多小水泡，分布較為密集。圖／洪啟庭提供
左眼角膜有許多小水泡，分布較為密集。圖／洪啟庭提供

視力 防曬 紫外線 眼睛

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