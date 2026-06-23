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今晴朗炎熱恐極端高溫！強颱米克拉最接近台灣時間曝 轉雨變天小心長浪

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強颱米克拉和熱帶性低氣壓TD08號的路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測
強颱米克拉和熱帶性低氣壓TD08號的路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測

強烈颱風米克拉是否影響台灣天氣？天氣風險公司天氣分析師黃國致今天表示，明天下半天起至周五，為颱風最接近台灣的時段。依最新預報顯示，颱風將沿東部外海北上，與台灣仍有一定之距離，但受其外圍環流及颱風經過時將增強西南風影響，西半部及東半部地區雲量增多，局部有短暫陣雨或雷雨發生。

中央氣象署最新資料顯示，米克拉颱風現位於鵝鑾鼻東南方約628公里處，以每小時9公里速度，向西北進行。中心氣壓925百帕，中心最大風速51m／s，七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。

黃國致表示，颱風後續受高壓駛流場導引，颱風移速減緩並逐漸北轉，以偏北至北北東方向朝琉球群島及日本南方前進，後續由於環境逐漸不利於其發展，颱風強度將逐漸減弱。

今天至明天受太平洋高壓外圍西南風環境影響，各地大致為晴到多雲天氣，黃國致表示，白天高溫炎熱，午後山區及南部地區局部有零星短暫雷陣雨發生。溫度方面，北部地區約25至37度，中部25至36度，南部26至36度，東部地區約25至32度，大台北、中南部內陸及花蓮地區有局部37度左右高溫發生機會。

他說，明天下半天起，受米克拉颱風外圍環流及颱風經過時將增強西南風影響，西部及東部地區雲量增多，局部有短暫陣雨或雷雨發生；其他地區大致多雲，午後山區及近山區局部有短暫雷陣雨發生。氣溫方面受雲量增多及降雨影響，高溫略降3至6度。

另外，黃國致表示，周五至周六，北方鋒面系統南下至台灣北部海域，中部以北及東北部地區局部有短暫陣雨或雷雨，南部地區受西南風影響，仍局部有短暫陣雨發生，其他地區大致多雲，午後山區及近山區局部有短暫雷陣雨發生。周日至下周一降雨情形趨緩，除南部地區仍局部有短暫陣雨外，其他地區轉多雲到晴天氣，午後仍局部有短暫雷陣雨發生機會，高溫略回升2至3度。

他說，周四以前，基隆北海岸、東部（含蘭嶼綠島）沿海及恆春半島有長浪發生機會。周五前，北部海域、東部海域及巴士海峽風浪皆較大，海邊活動及海上作業注意安全。今明兩天清晨至上午雲林以南地區及金門、馬祖易有局部輕霧或低雲影響能見度，交通往返多留意。颱風未來動向及強度變化仍有不確定性，持續留意最新颱風與天氣預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

強颱米克拉的路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測
強颱米克拉的路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測

高溫 颱風 天氣動態 氣象資訊 雷雨

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