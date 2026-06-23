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台鐵列車竟有冷氣費！符合一條件可申請退費 網友稱奇

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台鐵自強號示意圖。與新聞無關。聯合報系資料照片
台鐵自強號示意圖。與新聞無關。聯合報系資料照片

「原來...台鐵可以退冷氣費」，Threads社群平台有網友搭台鐵列車聽到車廂廣播，讓他直呼車長很可愛，廣播內容指其中1節車廂冷氣故障，提醒受影響的旅客下車時去售票處退「冷氣費」。根據台鐵公司去年6月23日公布的「國營台灣鐵路股份有限公司旅客運送契約」，確有此項規定。

連日各地高溫炎熱，昨天最高氣溫約在37、38度。昨天台鐵123次自強號第9車廂冷氣故障，旅客所持車票是9車者，可至售票處退冷氣費。

Threads網友分享他昨天中午之後搭台鐵列車時，車長廣播「各位旅客您好，9車冷氣故障，請前往其他車廂找空位，以免中暑，出站要記得去退冷氣費」，讓他好奇，冷氣費可以退多少。

其他網友也稱奇，「我現在才知道有冷氣費」、「旅館冷氣不涼，都沒退」、「我也有退過」、「上次去高雄路途中，冷氣壞掉，只能開送風，列車長就來說記得去辦理退費」、「都虧錢了還要退」、「一直以來都有」、「居然有這種可以退，剛剛去查是20%欸，原來冷氣費那麼高喔」、「難怪冷氣要這麼冷」、「這應該是有劃位的車廂吧？不然區間車怎麼退」、「記得沒有很多錢，所以很多旅客就算了」、「高鐵也有喔！只是機率比較小」、「我會希望這筆錢留給辛苦的一線工作人員」。

有大陸網友留言，中國普速列車的空調費（冷氣費用）為車票價格的55%左右，但從未聽過「空調損壞退費」的情況。

根據最新版的台鐵公司旅客運送契約的一般車票乘車變更規定，「辦理部分區間退票者（含冷氣故障、座椅故障及重號等），以票面票價按里程比例計算應退票款」。

台鐵 冷氣 車廂 退費 自強號

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