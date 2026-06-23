水情好轉！仁義潭蓄水率衝破7成 湖光山色重現吸客

梅雨鋒面西南氣流接連帶來豐沛降雨，讓嘉義縣市仁義潭與蘭潭水庫蓄水量大幅回升。其中仁義潭蓄水率已達72.5%，蘭潭水庫也回升至56.2%，2座水庫合計蓄水量突破2300萬立方公尺，嘉義水情明顯改善，水庫蓄水量大增，但水利署南區分署表示，目前仍維持調控供水機制，兼顧供水穩定與水庫蓄水效益。由於水情較先前枯水期大幅改善，仁義潭與蘭潭每日公共出水量上限由原本約9萬立方公尺，提高至18萬立方公尺，較先前增加1倍，讓水庫能適度發揮供水功能，兼顧後續用水安全。

目前嘉義地區用水仍透過跨區域聯合調度方式供應，由雲林湖山水庫每日支援約9.5萬立方公尺用水，曾文與烏山頭水庫系統則供應約10.5萬立方公尺，形成穩定供水網絡，確保民生及產業用水無虞。

隨著蓄水量持續增加，仁義潭與蘭潭逐漸恢復往日景觀。過去因乾旱導致裸露的庫區坡地重新被湖水覆蓋，湖面波光粼粼，周邊山巒倒映水面，久違的湖光山色再度重現，成為嘉義地區最具代表性的自然景觀之一。

尤其每逢假日及傍晚時段，仁義潭壩堤吸引大批民眾前來散步、慢跑及放風箏，不少遊客也專程前往欣賞夕陽映照湖面的美景。隨著水位回升，不僅象徵嘉義水情轉趨穩定，也帶動周邊觀光休閒人氣回流，讓仁義潭再度成為民眾親近自然、休閒運動的熱門去處。

水水利署南區分署指出，目前進入汛期，後續若再有颱風或穩定降雨挹注集水區，仁義潭及蘭潭蓄水量仍有持續成長空間。對於今年供水情勢，整體持審慎樂觀看法，將持續透過調度與跨區域供水機制，兼顧水資源運用與供水安全。

梅雨鋒面西南氣流接連帶來豐沛降雨，讓嘉義縣市仁義潭與蘭潭水庫蓄水量大幅回升。其中仁義潭蓄水率已達72.5%。記者魯永明／攝影

梅雨鋒面西南氣流接連帶來豐沛降雨，讓嘉義縣市仁義潭與蘭潭水庫蓄水量大幅回升。其中仁義潭蓄水率已達72.5%。記者魯永明／攝影

梅雨鋒面西南氣流接連帶來豐沛降雨，讓嘉義縣市仁義潭與蘭潭水庫蓄水量大幅回升。其中仁義潭蓄水率已達72.5%。記者魯永明／攝影

梅雨鋒面西南氣流接連帶來豐沛降雨，讓嘉義縣市仁義潭與蘭潭水庫蓄水量大幅回升。其中仁義潭蓄水率已達72.5%。記者魯永明／攝影