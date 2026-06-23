快訊

德州特斯拉撞民宅釀死！高速暴衝畫面曝 肇事者稱「自動駕駛惹禍」

世足賽／進球機器哈蘭德又梅開二度 挪威踢下塞內加爾晉級淘汰賽

新青安害年輕人更苦了？房貸族較三年前多扛180萬

聽新聞
0:00 / 0:00

泳池導入AI防溺系統 體育局長：是另一雙眼、不能取代救生員

聯合報／ 記者王慧瑛蔡家蓁洪子凱王思慧／連線即時報導
新北市三重運動中心游泳池有救生員及導入應用AI防溺系統防止遊客溺水。記者潘俊宏／攝影
新北市三重運動中心游泳池有救生員及導入應用AI防溺系統防止遊客溺水。記者潘俊宏／攝影

夏天是泳池旺季，近年各地國民運動中心泳池紛紛導入AI防溺系統，金門縣立游泳池是離島首座應用AI智慧科技的運動場館。輔助設施可監測泳客狀況，一旦偵測到疑似溺水徵兆會發出警報，爭取黃金救援時機。

新北體育局長洪玉玲說，AI防溺系統不是取代救生員，是當救生員另一雙眼睛，建置成本百餘萬，每月要付數千元維護費，新北三重等國民運動中心陸續加裝完成，這項系統將成為國民運動中心泳池標配，和救生員相輔相成，守護泳客安全。

三重國民運動中心泳池主任江立國說，該泳池水道長50公尺、水深150公分，今年初運動中心改造時，增加AI防溺設施，泳池四周高點布建10支鏡頭，常態有3名救生員在場，一旦有泳客出現疑似溺水情境，系統發出聲響，救生員會立刻上前查看。

蔡姓教練說，暑期的國民運動中心泳池人聲鼎沸，不諳泳技的新手也多，AI輔助系統能幫忙守望現場情況，有時系統發報前往查看，確認是虛驚一場，但多一分謹慎總是好的。

63歲泳客魏嘉音幾乎每天到三重國民運動中心報到，他說，偶爾會聽到泳池畔傳出警報聲，後來才知道那是AI防溺系統，對業者願意增加資源保護泳客，覺得是好事一樁，畢竟到國民運動的使用者泳技不一，也可能有身體突發狀況，輔助系統和救生員合作，能讓泳池安全升級。

秀朗國小游泳池是新北選手訓練基地，該泳池去年斥資百餘萬增設AI防溺系統，建置18支鏡頭守望泳池每個角度。研發該套系統的富據智能科技執行長陳靖儒說，鏡頭一旦偵測到異常，場邊的燈會亮起，隨即發出聲響提醒救生員留意，下一步將結合手表App，讓救生員可穿戴，應變機動性更高。

北市中正、大安及南港運動中心近年也導入AI防溺輔助系統，北市體育局表示，這項輔助工具不會取代救生員角色，救生員量能及巡查機制沒有鬆懈，其餘運動中心是否跟進設置仍待評估。

AI防溺輔助系統也吹進離島，金門縣府與運動部合作，為金門縣立游泳池加裝AI智慧泳池安全監測系統，25日將啟用。縣府表示，系統可全天候監測泳客狀況，系統發現泳客出現異常停留、水面掙扎等疑似溺水情形，會立即發出警示，爭取黃金救援時間。該計畫由運動部與金門縣府共同推動，總經費185萬元，中央補助162萬8000元、縣府配合款22萬2000元。

雙北、花蓮等校園泳池仍以救生員守望為主，對是否設置AI防溺設施觀望中。新北教育局指出，AI防溺系統除設備建置成本，涉及軟體服務、後續維護、警示設備串接，及中控監看與專人操作等管理成本，部分學校泳池屬自營或有休池月份，導入效益與經費使用須整體評估。

新北市三重運動中心游泳池有救生員及導入應用AI防溺系統防止遊客溺水。記者潘俊宏／攝影
新北市三重運動中心游泳池有救生員及導入應用AI防溺系統防止遊客溺水。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統，系統後台可觀看泳池內游泳人數與移動方向。記者潘俊宏／攝影
新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統，系統後台可觀看泳池內游泳人數與移動方向。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影
新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影
新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

有20多年泳齡的魏姓男子是三重國民運動中心的常客。記者潘俊宏／攝影
有20多年泳齡的魏姓男子是三重國民運動中心的常客。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影
新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影
新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

為防止泳池發生溺水意外，許多泳池不僅有救生員，也增設AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影
為防止泳池發生溺水意外，許多泳池不僅有救生員，也增設AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

新北市三重運動中心游泳池有救生員及導入應用AI防溺系統防止遊客溺水。記者潘俊宏／攝影
新北市三重運動中心游泳池有救生員及導入應用AI防溺系統防止遊客溺水。記者潘俊宏／攝影

新北市三重國民運動中心游泳池有救生員，搭配AI防溺系統防止遊客溺水。記者潘俊宏／攝影
新北市三重國民運動中心游泳池有救生員，搭配AI防溺系統防止遊客溺水。記者潘俊宏／攝影

為防止泳池發生溺斃，許多泳池不僅有救生員，也增設AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影
為防止泳池發生溺斃，許多泳池不僅有救生員，也增設AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

為防止泳池發生溺水意外，許多泳池增設AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影
為防止泳池發生溺水意外，許多泳池增設AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

有26年泳齡的魏先生長年維持游泳運動習慣。記者潘俊宏／攝影
有26年泳齡的魏先生長年維持游泳運動習慣。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影
新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

富據智能科技執行長陳靖儒研發AI防溺系統，希望讓泳池更安全。記者潘俊宏／攝影
富據智能科技執行長陳靖儒研發AI防溺系統，希望讓泳池更安全。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影
新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

為防止泳池發生溺水意外，許多泳池增設AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影
為防止泳池發生溺水意外，許多泳池增設AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

富據智能科技執行長陳靖儒研發導入AI防溺系統應用。記者潘俊宏／攝影
富據智能科技執行長陳靖儒研發導入AI防溺系統應用。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影
新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影
新北市秀朗國小游泳池導入AI防溺系統。記者潘俊宏／攝影

體育 金門 三重

延伸閱讀

國教署砸逾3億整建校園泳池 3年補助64校翻新

竹北空中網球場今啟用...高吊球撞頂網打不了 縣府研議調整

救生衣滑脫變兇器！3歲童在家用泳池溺斃 專家曝保命6步驟：缺一不可

陪伴災後重建近一年 光復YouBike宣布月底退場 縣府：爭取優先復設

相關新聞

誤信「瘦瘦針」一針搞定 熟女驚見「雄性禿」停打反爆肥

台中一名52歲的廖姓婦人，迷信減肥瘦瘦針「一針就搞定」的誇大效果，未料自行施打數月後，不僅身心崩潰，還面臨嚴重「女性雄性禿」掉髮，嚇得她趕緊停藥，沒想到停藥後卻食慾大開，體重快速暴升回彈，所幸最後透過專業醫師抽血檢驗，揪出病因並重新量身打造「個體化精準醫療」，才順利幫她重拾健康與身材。

會線上點餐嗎？她提自己經驗引出多人同聲說：為難老人

許多餐飲店使用線上掃瞄點餐方式，多數人已習慣使用，有些餐廳還會在餐桌上提供點餐流程，簡單易懂；臉書粉專「火姐的築夢旅程」版主說，她只要遇到掃瞄點餐都很頭痛，有時網路跑不動，有些字太小看不清，有人沒辦法只好改到超商買飯糰吃；多位網友回應，這是長輩們的心聲，掃瞄點餐對長輩不友善，為難老人，也有人說活到老學到老，多用幾次就習慣。

雙颱共存 無花果颱風今形成 不侵襲台灣估將朝日本接近

目前太平洋地區有2個颱風，分別為強烈颱風米克拉，以及在關島東北方稍早生成的今年第8號颱風無花果。

颱風接力 賈新興：強颱米克拉衝沖繩 無花果將生成

雙颱接力，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，未來10天清晨台中以南易有零星短暫雨，白天大致午後也有零星短暫雨。今明兩天高溫悶熱，不過，周四至周六米克拉颱風引進偏強西南風・全台降雨多・台中以南易有局部較大雨勢發生的機率。

密集恐懼症不要看！女大生眼睛曬傷 醫驚：角膜長滿密密麻麻氣泡

眼睛曬傷恐釀角膜氣泡，22歲薛姓女大生到海邊戲水4小時，雙眼劇痛、畏光流淚，幾乎無法睜眼，醫師發現她雙眼角膜布滿密密麻麻的水泡，如汽水中的氣泡附著眼球，確診是光照性角膜炎，視力模糊只剩0.1，經抗生素治療，角膜水泡才消失，恢復視力。

今晴朗炎熱恐極端高溫 強颱米克拉最接近台灣時間曝 轉雨變天小心長浪

強烈颱風米克拉是否影響台灣天氣？天氣風險公司天氣分析師黃國致今天表示，明天下半天起至周五，為颱風最接近台灣的時段。依最新預報顯示，颱風將沿東部外海北上，與台灣仍有一定之距離，但受其外圍環流及颱風經過時將增強西南風影響，西半部及東半部地區雲量增多，局部有短暫陣雨或雷雨發生。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。