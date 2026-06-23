將雙颱共舞？專家曝藤原效應機率 米克拉、無花果都將拋物線路徑接近日本

目前在西北太平洋海域上，有2個熱帶擾動系統，包括強颱米克拉和熱帶性低氣壓TD08號。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，其中，熱低TD08由於即將要進入到1個適合再繼續發展的海域，包含高海水溫度、低垂直風切，以及高空向赤道方向的中等外流等有利條件，評估最快在今天就會再增強發展為颱風，名字就叫無花果。

這2個熱帶擾動會產生雙颱效應嗎？對台灣天氣又有何影響？林得恩說，由於，2者距離遠超過1200公里，加上，雖同屬小型颱風，環流範圍小，但強度落差太大，以及環境駛流場導引顯著等緣故，相互牽引、彼此影響的機會相對是偏低的。

他說，目前評估，2颱未來將會各走各的、交集不多，最後，均採拋物線運動路徑接近日本或日本南方海域。對台灣天氣會有影響的，應該只有米克拉颱風；而且是間接影響。

什麼是雙颱效應？林得恩表示，雙颱效應又稱藤原效應，指的是當兩個熱帶氣旋（或颱風）距離很接近時，通常會在1000至1200公里內，兩者會因氣流場相互牽引、彼此影響，產生繞著共同中心「互繞」的現象，這會導致颱風移動路徑變得詭譎難測，或發生滯留、打轉等現象，進而延長風雨時間，並加劇災情。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。