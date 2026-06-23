快訊

AIT處長谷立言專訪：維持現狀 是兩岸對話的基礎

陽光行動／「四貸同堂」借錢買股賭上身家… 金融泡沫風險飆升

世足賽／梅西再封神！登頂「 進球王」 梅開二度率阿根廷提前晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

將雙颱共舞？專家曝藤原效應機率 米克拉、無花果都將拋物線路徑接近日本

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
目前在西北太平洋海域上，有2個熱帶擾動系統，包括強颱米克拉和熱帶性低氣壓TD08號。圖為路徑潛勢預報。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
目前在西北太平洋海域上，有2個熱帶擾動系統，包括強颱米克拉和熱帶性低氣壓TD08號。圖為路徑潛勢預報。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

目前在西北太平洋海域上，有2個熱帶擾動系統，包括強颱米克拉和熱帶性低氣壓TD08號。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，其中，熱低TD08由於即將要進入到1個適合再繼續發展的海域，包含高海水溫度、低垂直風切，以及高空向赤道方向的中等外流等有利條件，評估最快在今天就會再增強發展為颱風，名字就叫無花果。

這2個熱帶擾動會產生雙颱效應嗎？對台灣天氣又有何影響？林得恩說，由於，2者距離遠超過1200公里，加上，雖同屬小型颱風，環流範圍小，但強度落差太大，以及環境駛流場導引顯著等緣故，相互牽引、彼此影響的機會相對是偏低的。

他說，目前評估，2颱未來將會各走各的、交集不多，最後，均採拋物線運動路徑接近日本或日本南方海域。對台灣天氣會有影響的，應該只有米克拉颱風；而且是間接影響。

什麼是雙颱效應？林得恩表示，雙颱效應又稱藤原效應，指的是當兩個熱帶氣旋（或颱風）距離很接近時，通常會在1000至1200公里內，兩者會因氣流場相互牽引、彼此影響，產生繞著共同中心「互繞」的現象，這會導致颱風移動路徑變得詭譎難測，或發生滯留、打轉等現象，進而延長風雨時間，並加劇災情。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風

延伸閱讀

米克拉颱風拋物線前進接近強颱 粉專：北上後減弱謝幕「生命坎坷」

米克拉最快今晚再升級成強颱 最新路徑、海警時間曝光

恐有雙颱！米克拉增強中 第8號颱風無花果本周恐生成

米克拉颱風估明增為強颱北轉 氣象署：周四到周六全台降雨機率高

相關新聞

史上最少冬雨、梅雨季遲到…2300萬人為何能無感度過「大旱」？解密全台水庫幕後功臣

梅雨季預計這周告一段落，儘管台灣今年遭逢「史上最少冬雨」，加上梅雨姍姍來遲，全台降雨量僅歷年同期五到七成，在過去早實施分區限水，但民眾這次卻無感地度過枯水期。

強颱米克拉雲系範圍與台灣差不多大 粉專曝將達顛峰 2變化是觀察重點

今年編號第7號颱風米克拉昨晚增強為強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，強颱米克拉正式成為今年第2個強烈颱風。從衛星雲圖來看，米克拉颱風的雲系範圍與台灣差不多大，颱風眼清晰、結構相當完整，目前仍處於有利增強環境之中，未來24小時是它的巔峰狀態。󠀠

將雙颱共舞？ 專家曝藤原效應機率 米克拉、無花果都將拋物線路徑近日

目前在西北太平洋海域上，有2個熱帶擾動系統，包括強颱米克拉和熱帶性低氣壓TD08號。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，其中，熱低TD08由於即將要進入到1個適合再繼續發展的海域，包含高海水溫度、低垂直風切，以及高空向赤道方向的中等外流等有利條件，評估最快在今天就會再增強發展為颱風，名字就叫無花果。

圖解去年10大死因與10大癌症 中壯年為何想不開

衛福部公布2025年國人10大死因，癌症（惡性腫瘤）連續44年蟬聯榜首。在國人10大癌症中，肺癌則連續22年排名第一。

米克拉颱風眼駭人 吳德榮：今明38度高溫跟它有關 無花果最快今生成

米克拉颱風目前為強烈颱風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今年第7號颱風米克拉有清晰的颱風眼，目前在。呂宋島東方海面，今天起逐漸北轉，將維持巔峰的強度（51米／秒），明天、周四沿著台灣東側北上。

文化部黑潮計畫「國產國造」多人走動式VR 李遠玩梗「一起下地獄」

「我來這邊(文化部)工作2年了，常常覺得自己是下地獄。」文化部今日舉辦文化黑潮計畫成果發表記者會，首度曝光運用多人走動式VR技術系統打造的沉浸式體驗作品「一起下地獄」。文化部長李遠用此一「地獄梗」自嘲，但也強調只要出席成果發表會「就覺得是極樂」，因為「看到創作者一代一代的能夠在一個更好的環境中，創造成出更好的作品。」《極樂》也是今天發表的作品之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。