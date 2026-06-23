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米克拉颱風眼駭人 吳德榮：今明38度高溫跟它有關 無花果最快今生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天太平洋高壓籠罩，加上米克拉颱風外圍的沉降，各地持續晴熱如盛夏，全台最高溫在38度以上。本報資料照片
今、明兩天太平洋高壓籠罩，加上米克拉颱風外圍的沉降，各地持續晴熱如盛夏，全台最高溫在38度以上。本報資料照片

米克拉颱風目前為強烈颱風，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今年第7號颱風米克拉有清晰的颱風眼，目前在。呂宋島東方海面，今天起逐漸北轉，將維持巔峰的強度（51米／秒），明天、周四沿著台灣東側北上。

至於是否可能侵襲台灣？吳德榮說，米克拉颱風保持不侵台的路徑，且愈往北海洋熱含量愈低，有逐漸減弱的趨勢。周五米克拉颱風通過琉球附近海面，周六向東北加速遠離。所以米克拉颱風不侵台，但東半部沿岸活動，要注意長浪。

此外，另有1熱帶性低氣壓在關島東北方，今天將發展成今年第8號颱風無花果，他表示，亦呈現大迴轉的路徑，離台灣更遙遠，沒有侵襲台灣的疑慮。

吳德榮表示，今晨台灣上空晴朗無雲，今、明兩天太平洋高壓籠罩，加上米克拉颱風外圍的沉降，各地持續晴熱如盛夏，全台最高溫在38度以上；要注意防曬、防中暑。今天北部23至37度、中部23至37度、南部24至38度、東部22至37度。

周四水氣增加，吳德榮表示，天氣轉趨不穩定，易有局部短暫降雨，午後有強對流發展的機率。周五、周六鋒面接近及米克拉颱風引進的水氣，需防範劇烈降雨，氣溫略降。周日至下周二鋒面北退，天氣好轉，氣溫升，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。下周三、下周四各地晴時多雲，白天熱，午後山區偶有局部降雨機率

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

今晨紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空晴朗無雲，強颱米克拉有清晰的颱風眼。圖／取自中央氣象署網站
今晨紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空晴朗無雲，強颱米克拉有清晰的颱風眼。圖／取自中央氣象署網站

強颱米克拉在呂宋島東方海面，今起逐漸北轉；明天、周四沿台灣東側北上，周五通過琉球附近海面，周六向東北加速遠離。另1熱帶低壓在關島東北方、今將發展成颱；亦呈現大迴轉的路徑，離台更遙遠。圖／取自中央氣象署網站
強颱米克拉在呂宋島東方海面，今起逐漸北轉；明天、周四沿台灣東側北上，周五通過琉球附近海面，周六向東北加速遠離。另1熱帶低壓在關島東北方、今將發展成颱；亦呈現大迴轉的路徑，離台更遙遠。圖／取自中央氣象署網站

吳德榮 颱風 琉球

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