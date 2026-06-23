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雙IP策展建功…台北燈節 19天湧千萬人次

聯合報／ 記者張策林麗玉游振昇江良誠張裕珍徐白櫻／連線報導
2026年台北燈節以「雙展區、雙IP」策展，攜手「泡泡瑪特」Baby Molly、「變形金剛」柯博文兩大IP打造雙主燈。 圖／聯合報系資料照片
2026年台北燈節以「雙展區、雙IP」策展，攜手「泡泡瑪特」Baby Molly、「變形金剛」柯博文兩大IP打造雙主燈。 圖／聯合報系資料照片

國旅觀光不再靠景點，許多地方政府打造ＩＰ更能吸引重複旅客。台北市今年以「泡泡瑪特」Baby Molly、「變形金剛」兩大ＩＰ打造雙主燈，在台北燈節十九天吸引逾千萬人次參觀，更帶動周邊旅館住房率增加近三成，假日住房率近九成接近滿房，周邊商圈業績提升兩成。

台東熱氣球嘉年華從二○一一年起在鹿野高台舉辦，邁入第十五年，今年線上預約開放不久就被遊客搶購一空，每年暑假吸引大批遊客出遊台東，爭相目睹造型豐富的熱氣球合體升空盛況。

為讓遊客年年都有不同感受，台東縣府每年都有不同的合作夥伴，不管是打造「Ｑ版媽祖球」，或與「哆啦Ａ夢」與「Hello Kitty」及「吉伊卡哇」等國際知名ＩＰ合作，並搭配光雕音樂會、最美星空音樂會等活動，都展現台東的山海景觀及慢活特色。

新北市「二○二六淡江航海趣」結合全球人氣動漫「航海王」打造大型主題活動，以淡江大橋通車為契機，在淡水金色水岸設置十二公尺高的千陽號主燈，以及魯夫、喬巴、電話蟲等大型裝置，吸引大批動漫迷與遊客朝聖，也是透過國際知名ＩＰ帶動觀光人潮。

中台灣引爆話題的音樂節慶、辦在台中海線的「浮現祭」也是教科書等級的成功案例。結合海線特有的風土、地形與限定美食地圖，每年二月底催生一場「聽團仔的年度朝聖儀式」。將原本非一線的景點包裝成「不可複製的體驗場域」，成功讓全台年輕人在特定時間湧入清水，帶動海線與台中市區的旅宿與餐飲爆發性成長。

南投以合歡山為核心的「暗空公園星空季」，串聯清境、溪頭等地推出夜間導覽與展演活動，每年吸引約五萬至十萬人次分流參與，並有效延長旅客停留時間；另外如「日月潭泳渡系列活動」，已由單一賽事發展為結合公開水域競賽的帶狀活動，每年吸引約二萬至三萬名泳客及隨行親友到訪，帶動環潭地區住宿、餐飲及交通需求。

台北燈節 台東 熱氣球 景點 泡泡瑪特 變形金剛 吉伊卡哇 主題策展

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