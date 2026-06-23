網美景點退燒快…旅行社：用活動IP 年年創造新話題

為吸引觀光，過去地方政府常常搶蓋新景點，但新景點常常紅不到一年就快速退燒淪為「蚊子館」，硬體投資回收慢，有觀光業者則建議，各地應該要重新思考觀光策略，除景點之外，更要打造自有ＩＰ，才能吸引重複旅客。

除了自然景點外，過去也有不少地方政府、業者為了吸引觀光創造不少景點，例如嘉義的城堡聚落、高跟鞋教堂，或是台東的「金城武樹」，甚至是更早之前的新竹天燈館等，但網美景點退燒快，在熱潮過後，更多的是成為閒置設施，且硬體投資回收慢，常常等不到賺錢就成為蚊子館，反倒是活動ＩＰ展現了長久效益。

興建大型硬體設施往往需要投入數億元甚至數十億元經費，不僅建設期長，後續還有維護與營運成本，一旦人潮退去，投資效益便容易受到質疑。鳳凰旅遊表示，地方政府打造活動ＩＰ比較容易吸睛，但也要交通、場域、商圈等配套規畫，才不會淪為曇花一現。

旅遊業者說，景點提供的是「旅遊理由」，活動提供的則是「立即出發的理由」，當旅客看到一場限定時間的活動時，會產生錯過就沒有的急迫感，進而帶動住宿、交通、餐飲與購物需求，反之，再知名的景點，也可能因為缺乏新鮮感而降低重遊意願。

旅遊業者表示，像是台東熱氣球嘉年華，歷經多年經營後，已成為全台最具代表性的夏季觀光品牌之一，而大甲媽祖遶境、澎湖花火節、東港迎王祭等活動，也都形成地方獨有的觀光ＩＰ。

業者直言，這些活動最大的價值，在於每年都能創造新的話題與期待感，旅客可能去過一次台東，但仍願意因為熱氣球嘉年華再度前往；去過澎湖的人，也可能因為花火節再次安排旅程。這種重複消費能力，正是單純景點難以達成的效果。

此外，如何整合在地文化、產業特色與歷史故事，發展成具有辨識度的活動品牌，以及如何透過一年四季不同主題活動，維持市場熱度，讓旅客願意年年回訪，將會成為觀光競爭的新戰場。

雄獅旅遊強調，「體驗大於目的地」已是不可逆的趨勢，未來將持續透過跨界合作，把「景點」化為「舞台」，為國旅市場注入具重遊價值的多元生態。