聽新聞
0:00 / 0:00

網美景點退燒快…旅行社：用活動IP 年年創造新話題

聯合報／ 記者林海／台北報導
國旅不再靠景點，觀光競爭已從「誰的景點漂亮」變成「誰比較有能力會辦活動」，活動已成為觀光最大的流量入口。圖為2026東石海之夏活動施放煙火。 圖／嘉義縣文觀局提供
國旅不再靠景點，觀光競爭已從「誰的景點漂亮」變成「誰比較有能力會辦活動」，活動已成為觀光最大的流量入口。圖為2026東石海之夏活動施放煙火。 圖／嘉義縣文觀局提供

為吸引觀光，過去地方政府常常搶蓋新景點，但新景點常常紅不到一年就快速退燒淪為「蚊子館」，硬體投資回收慢，有觀光業者則建議，各地應該要重新思考觀光策略，除景點之外，更要打造自有ＩＰ，才能吸引重複旅客。

除了自然景點外，過去也有不少地方政府、業者為了吸引觀光創造不少景點，例如嘉義的城堡聚落、高跟鞋教堂，或是台東的「金城武樹」，甚至是更早之前的新竹天燈館等，但網美景點退燒快，在熱潮過後，更多的是成為閒置設施，且硬體投資回收慢，常常等不到賺錢就成為蚊子館，反倒是活動ＩＰ展現了長久效益。

興建大型硬體設施往往需要投入數億元甚至數十億元經費，不僅建設期長，後續還有維護與營運成本，一旦人潮退去，投資效益便容易受到質疑。鳳凰旅遊表示，地方政府打造活動ＩＰ比較容易吸睛，但也要交通、場域、商圈等配套規畫，才不會淪為曇花一現。

旅遊業者說，景點提供的是「旅遊理由」，活動提供的則是「立即出發的理由」，當旅客看到一場限定時間的活動時，會產生錯過就沒有的急迫感，進而帶動住宿、交通、餐飲與購物需求，反之，再知名的景點，也可能因為缺乏新鮮感而降低重遊意願。

旅遊業者表示，像是台東熱氣球嘉年華，歷經多年經營後，已成為全台最具代表性的夏季觀光品牌之一，而大甲媽祖遶境、澎湖花火節、東港迎王祭等活動，也都形成地方獨有的觀光ＩＰ。

業者直言，這些活動最大的價值，在於每年都能創造新的話題與期待感，旅客可能去過一次台東，但仍願意因為熱氣球嘉年華再度前往；去過澎湖的人，也可能因為花火節再次安排旅程。這種重複消費能力，正是單純景點難以達成的效果。

此外，如何整合在地文化、產業特色與歷史故事，發展成具有辨識度的活動品牌，以及如何透過一年四季不同主題活動，維持市場熱度，讓旅客願意年年回訪，將會成為觀光競爭的新戰場。

雄獅旅遊強調，「體驗大於目的地」已是不可逆的趨勢，未來將持續透過跨界合作，把「景點」化為「舞台」，為國旅市場注入具重遊價值的多元生態。

觀光 網美景點 旅遊 國旅 主題策展

延伸閱讀

地方拚觀光…主打主題策展 比誰的活動吸引人

雙IP策展建功…台北燈節 19天湧千萬人次

自由行較吃香？她讚跟團最大優勢 一票人點頭：不想搞得太累

機票都不夠…他參考小紅書「上海10日遊」 預算曝光網傻眼：只有詐騙會接

相關新聞

網美景點退燒快…旅行社：用活動IP 年年創造新話題

為吸引觀光，過去地方政府常常搶蓋新景點，但新景點常常紅不到一年就快速退燒淪為「蚊子館」，硬體投資回收慢，有觀光業者則建議，各地應該要重新思考觀光策略，除景點之外，更要打造自有ＩＰ，才能吸引重複旅客。

雙IP觀光建功…台北燈節 19天湧千萬人次

國旅不再靠景點，許多地方政府打造ＩＰ更吸引重複旅客。台北市今年以「泡泡瑪特」Baby Molly、「變形金剛」兩大ＩＰ打造雙主燈，在台北燈節十九天吸引逾千萬人次參觀，更帶動周邊旅館住房率增加近三成。

大不列顛探險家號 「有行旅」邀英倫雅遊

有行旅獨家包下貝爾蒙（Belmond）的最新列車，受邀貴賓昨日登上橫跨英國英格蘭和威爾斯的首列豪華臥舖火車：大不列顛探險家號（Britannic Explorer），開啟了非凡慢旅的新篇章。

地方拚觀光…主打主題策展 比誰的活動吸引人

國旅觀光不再靠景點，觀光競爭已從「誰的景點漂亮」變成「誰比較有能力會辦活動」，旅客決定造訪何處不再因為景點，而是因為活動而決定時間與地點，活動已成為觀光最大的流量入口。

無人巴士聰明行 學者：首重安全 業者：基設是關鍵

台北市長蔣萬安提出無人自駕公車構想，學者樂觀其成，但提醒須在安全性、可行性下營運，也要考量民眾的接納度。業者表示，北市公車運行有特殊性，包含招手停靠及其他車輛穿梭等問題，要搭建基礎設備，並與業者交流服務端意見，才能讓自駕公車聰明行駛。

無人自駕巴士 北市府規畫明年北士科、信義路公車專用道實測

北市計畫打造為無人自駕車實驗示範重要基地，交通局說，明年下半年實測，公車專用道的無人自駕巴士會先從夜間或離峰開始，車隊可讓一、兩班車採無人自駕巴士，減輕業者人力調配壓力。初期市府先編列三年兩億多元預算，目前業者興趣非常高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。