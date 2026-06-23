地方拚觀光…主打主題策展 比誰的活動吸引人

國旅觀光不再靠景點，觀光競爭已從「誰的景點漂亮」變成「誰比較有能力會辦活動」，旅客決定造訪何處不再因為景點，而是因為活動而決定時間與地點，活動已成為觀光最大的流量入口。

在疫情因素消散後，民眾出國潮爆發的代價，是國旅的快速退燒。過去談觀光，各縣市比的是自然景觀、歷史古蹟、美食小吃或特色文化，希望透過景點吸引旅客上門，例如阿里山、日月潭、太魯閣或台南小吃等，近年來卻興起了目的型的旅遊，其中最著名的就是高雄的「演唱會經濟」。

旅遊業者分析，台灣燈會、台東熱氣球嘉年華、高雄跨年晚會，到大型演唱會經濟，都證明單一活動便能在短時間內吸引數萬甚至數十萬人潮，帶動周邊產業收益，尤其近年各縣市積極爭取國際級藝人演唱會，更反映活動已被視為帶動城市觀光的重要武器。

業者說，對台灣民眾，特別是年輕族群而言，出遊決策模式已經改變，許多人不是因為某個景點而安排旅行，而是因為某場演唱會、音樂祭、燈會、馬拉松、展覽、市集或體育賽事，才決定何時出發、前往哪個城市，活動逐漸成為觀光市場最大的流量入口。

雄獅旅遊表示，由於台灣因腹地有限，國旅市場已從過去的「旅遊目的地」轉向「旅遊目的性體驗」，單靠景點吸引力容易面臨邊際效益遞減，因此如何透過「主題特色」與「活動策展」提升旅客的「重遊率」，成為推動國旅質與量同步提升的關鍵指標。

對於這樣的趨勢，要如何包裝產品吸引更多的民眾，挽救低迷的國旅，業者也開始做出改變。雄獅表示，開始全面導入主題性旅遊，從三大維度驅動轉型：一是「精準社群共鳴」，二是「結合大型活動與粉絲經濟」，如串聯五月天ＩＰ規畫「五迷二十五周年青春朝聖之旅」，將追星需求擴大為城市旅遊經濟；三是「推動低碳大自然療癒」，包裝深度文化與稀缺資源等。

鳳凰旅遊指出，國旅的多數景點許多消費者都走過，現在各縣市政府也意識到這個問題，所以除了推廣景點外，也開始辦活動來吸引觀光客，除了既有的花火節、熱氣球節外，音樂嘉年華、南島文化豐年節、或是地方的藝術節等，希望藉由更多的話題來吸引觀光客，因此會配合縣市政府，推廣的活動包裝在產品內，或是推薦給包團的客人。