交部修法 計程車行禁收牌照費

駕駛若要取得車牌合法行駛計程車需先「靠行」，卻因縣市政府未定期檢討合理牌照數量，原本免費發放的車牌被炒成有價市場，甚至傳出一面車牌高達卅五萬。交通部昨預告修法，禁止車行巧立名目不當收費，且應退還超收款項，違者最高罰九萬，甚至停止部分營業和廢照，最快八月上路。

在計程車車牌規範修法後，公路局發放出近十一萬張牌照，目前全台計程車牌照量約十萬張，已掛牌九點三萬面，其中車行掌握的空車牌數有近六千面。

交通部先前接獲多起駕駛人陳情，有計程車行向駕駛不當收費高額掛牌費，尤其以台中最為嚴重，甚至傳出一面車牌高達卅五萬元。

經與相關利害人、團體、專家學者研討後，交通部昨預告修正「汽車運輸業管理規則」、「汽車運輸業審核細則」及「計程車運輸合作社設置管理辦法」，明訂收費基準、禁止收取牌照費，違者可罰九千元至九萬元，甚至停止部分營業和廢照。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦說，此次修正草案增訂車行營運禁止行為，包含收取未經核准及契約未約定費用，要求駕駛向指定對象購車、貸款及保險，對未加入特定車隊之駕駛差別待遇，契約存續期間逕行收回牌照。

費用恐被轉納入行費 民團：修法也是白修

但全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻章指出，北部車行多守規矩，行費有統一標準約一二○○至一五○○元，但中南部收費較高且無統一標準，行費落在二千至三千元不等，且多強制駕駛需加入地方車隊，每月又要多出一至二千元費用，南北駕駛光繳交車行費用，就相差三五○○元，若加上牌照費，費用更加驚人。

劉鴻章表示，就算交通部修法禁止車行收取牌照費，車行也恐將其費用全轉納入行費中，「修法也是白修」，認為除了中央修法之外，地方政府也要硬起來幫助計程車駕駛，確實檢討牌照數，以及處理不當收取牌照費車行的問題，才能讓法規真正起到作用。