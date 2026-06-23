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無人巴士聰明行 學者：首重安全 業者：基設是關鍵

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

台北市長蔣萬安提出無人自駕公車構想，學者樂觀其成，但提醒須在安全性、可行性下營運，也要考量民眾的接納度。業者表示，北市公車運行有特殊性，包含招手停靠及其他車輛穿梭等問題，要搭建基礎設備，並與業者交流服務端意見，才能讓自駕公車聰明行駛。

國防大學運籌系教授王中允表示，以現在的智慧運輸系統發展，自駕公車不是艱難的議題。不過正式營運前，須有精密地沙盤推演，除了法律責任，對於未來可能發生任何的安全疑慮，都要預作規畫和研判。

王中允舉例，自駕公車曾試營運，當時未將照後鏡的寬度算在裡面，因此打到行人，但這也是很好的經驗，試營運時找出問題後修正，只是可能會被外界拿放大鏡檢視，因此如何釋疑，將安全營運做到細緻也要考量。

勤崴國際科技參與南科、南投和新北無人自駕車計畫，副總經理林映帆表示，北市在尖峰期間的車流量大，自駕公車試營須著重如何和其他汽機車共存，台北市公車專用道是非常好的運行情境，初期不須和機車混流，也有獨立的路權。

另外，基礎設施上，高精地圖以整理運行間的路段、路側設備都是關鍵，同時要分析路線全天候車流量，行人上下車的狀況，相關資訊整合製作成ＯＤＤ自動安全駕駛操作設計情境，輸入至系統中。

林映帆舉例，當號誌五秒後要轉紅燈時，須設定自駕公車緩慢煞車，這是所謂的「路側設備」，可提升乘客搭乘舒適度、安全性；也應增設專門號誌、路標，提醒用路人留意。

蔣萬安 自駕車 公車

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