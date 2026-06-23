詐騙猖獗 中壯族群輕生不減反增

衛福部統計，一一四年自殺死亡人數三九五一人，較一一三年減一一一人，四十五歲至六十四歲中壯年族群自殺人數略增，分析發現債務問題為輕生重要因素之一，又以詐騙為主。衛福部已與金管會合作，強化金融機關「自殺防治守門人」認知。

統計顯示，四十五至六十四歲自殺人數最多，達一四一一人（占百分之三十五點七），其次為廿五至四十四歲一一七七人（占百分之二十九點八）、六十五歲以上自殺死亡人數一一○三人（占百分之二十七點九）、○至二十四歲二六○人（占百分之六點六）。

與一一三年相較，六十五歲以上、廿五至四十四歲、○至二十四歲等族群自殺人數分別減少十七人、六十七人、卅三人，唯獨四十五至六十四歲等中壯族群則增加六人自殺身亡。

衛福部心理健康司分析一○五到一一四年自殺通報，發現債務問題於全年齡自殺占比，自一○五年百分之三點○四，一路攀升，一○九年因受新冠疫情影響而微降，一一三年達到最高，來到百分之四點三二，一一四年略降至百分之四點一七。

分析年齡層，四十五至六十四歲因債務問題自殺占比最高，其中四十五至五十四歲族群一○五年為百分之四點二九，一一三年則來到百分之七點二，一一四年略降，達百分之七點○七。至於五十五至六十四歲，一一三年因債務自殺占比為六點九四，一一四年更來到了百分之七點一七。

衛福部心理健康司長陳柏熹表示，債務問題為自殺重要因素之一，其中詐騙案件因損失金額較大，更易引發自殺。去年爆發多起重大詐騙社會事件，衛福部即與金管會聯繫，針對銀行、各金融機關等從業人員，加強宣導，希望增加國人防詐敏感度，降低被騙機率。

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