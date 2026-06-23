無人自駕巴士 北市府規畫明年北士科、信義路公車專用道實測

北市計畫打造為無人自駕車實驗示範重要基地，交通局說，明年下半年實測，公車專用道的無人自駕巴士會先從夜間或離峰開始，車隊可讓一、兩班車採無人自駕巴士，減輕業者人力調配壓力。初期市府先編列三年兩億多元預算，目前業者興趣非常高。

交通局長謝銘鴻表示，北市有十五條公車專用道，會先分兩個層面推動智慧道路與無人自駕巴士，目前已跟業者、系統商、車商開過很多次會議，會先在北士科、信義路等公車專用道，開放讓公車業者結合系統商共同投標，提出沙盒實驗無人自駕公車，預計今年發包、明年下半年實測。

謝銘鴻說，北士科定位為智慧園區，包括交通、停車科技設備示範區等，未來北士科也會有相當多科技廠商進駐，國外已有的無人物流、無人掃街車等，未來都可以開放讓業者沙盒實驗，有無限的想像。

至於北市十五條公車專用道，信義路公車專用道會先推動無人自駕巴士，其他十四條先規畫為智慧道路，包括裝設科技偵測設備，如有行人誤闖車道等，都可讓公車駕駛長預防避免事故，後續也會看無人自駕巴士推動狀況，逐步擴大。

前市長柯文哲任內曾在信義路公車道試辦無人自駕巴士，謝銘鴻說，柯市府試辦時政府挹注的資源沒有很多，又遇到疫情，北市府這次是以「解決問題」去規畫，評估未來駕駛長缺員問題會愈來愈嚴重，希望解決人力問題。