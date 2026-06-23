無人自駕公車領照難 北市喊話中央盼解套

台北市長蔣萬安拚連任，推出新政見將率先在北士科、十五條公車專用道推動「無人自駕公車」。市府表示，中央沙盒實驗條例可以讓自駕巴士運營，卻領不到牌照，無法比照一般公車正常上路，希望中央解套。交通部表示，目前台灣既有技術、交通環境還未能「出沙盒」，相關法規均依照國際規定滾動檢討。

蔣萬安日前接受本報專訪，率先透露無人自駕公車想法。他表示，二○二九年北市將迎來世界智慧運輸大會（ITS World Congress），這是個非常重要的里程碑，北市爭取多年，這一次終於爭取到，目標就是希望讓台北市可以成為無人自駕車實驗示範的重要基地，未來可緩解公車駕駛不足的問題。

蔣萬安說，北市推動無人自駕公車將分成三階段，初步規畫，今年先選市立動物園試行無人自駕接駁車；明年上半年規畫，北士科為無人自駕車示範場域；第三階段盼下半年在十五條公車專用道逐步推動無人自駕公車。

台北市交通局長謝銘鴻說，中央有個沙盒實驗條例可以讓自駕巴士運營，現階段台灣無人車多是自小客車，但北市府希望中央法規可以突破，發放無人自駕公車牌照，目前還在跟經濟部、交通部等中央相關單位溝通，盼與中央為新產業研擬解方。

交通部公共運輸及監理司長胡廸琦指出，目前經濟部針對無人自駕公車已訂有「無人載具創新實驗條例」，有十九案進行沙盒實驗試辦運行，其中十三案屬載客接駁，但尚未有業者申請出沙盒需求。

交通部去年三月公布「自駕公車實驗運行安全指引」，協助引導國內相關自駕公車業者對應，加速自駕技術落地。胡廸琦坦言，目前現有的技術及交通環境尚未能達到出沙盒的條件；至於開放無人自駕公車牌照部分，她表示，實測時自駕車輛是掛試測車牌，待能出沙盒正式上路後，即可換上正式車牌，強調法規絕對不會是縣市政府出沙盒的阻礙。

北市公車聯營管理委員會執行長李建文說，公車業者肯定市府推動自駕車政策，公車業者有三項訴求，首先是補貼足額的費用；第二自駕車若發生行車肇事，法律責任和責任歸屬要明確；另外，既有公車業者的權益要能受保障。

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋說，市府如果早就想到這項政策，就要想到變電所，但北市府明顯沒有規畫好電力基礎設施，他早在一個月前，就已經提出變電所完整配套措施，蔣市府才火速地從善如流。