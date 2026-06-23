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連假「假性發胖」 專家揭3大原因

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

端午連假結束，有人短短三天增加1、2公斤，急著節食想減掉飆升的體重。新陳代謝科醫師林素菁指出，連假後體重突然上升，未必代表真的長出那麼多脂肪，可能是身體出現「假性發胖」現象。

林素菁表示，人體每增加1公斤脂肪，約需累積7700大卡的熱量盈餘。換句話說，若要在三天內增加2公斤脂肪，必須額外攝取超過1萬5000大卡熱量，但對大多數人而言機率不高。短期間增加的體重，很大一部分是水分、肝醣及腸胃內容物堆積所造成的暫時性變化。

國外研究發現，人體體重在節慶期間平均會出現0.5至2公斤的短暫波動，但多數與水分及飲食型態改變有關，並非全部來自脂肪增加。林素菁說，端午節期間民眾普遍攝取較多粽子、甜點、含糖飲料等高熱量食物，加上聚餐頻繁、運動量減少、睡眠作息改變，都可能短暫出現體重波動。

林素菁說，連假結束後應讓身體逐步回到正常節奏，要有良好的生活習慣，包括規律作息、多喝水、增加蔬菜攝取、均衡飲食及規律運動。通常一周左右，因水分滯留及腸胃內容物造成的體重增加，有機會回復。

「假性發胖」3大原因：

1.高鈉飲食造成水腫：粽子的糯米、內餡及沾醬普遍鈉含量較高，當身體攝取過多鈉離子時，會保留更多水分來維持體內平衡，因此容易出現臉腫、手腫或小腿浮腫等情況，連帶使體重上升。

2.肝醣儲存增加：人體儲存碳水化合物時，會同時攜帶大量水分，當連假期間澱粉攝取量提高，肝醣儲存也跟著增加，而每增加1公克肝醣，約伴隨3至4公克水分滯留，因此體重可能快速增加，但並非脂肪堆積。

3.腸胃內容物未完全消化排出：連假期間進食時間拉長、進食頻率增加，蔬菜攝取不足及作息紊亂，易導致消化速度變慢、排便不順與脹氣，這些尚未排出的食物也會反映在體重數字上。

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