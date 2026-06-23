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健康你我他／陪媽媽重拾廚藝 找回她昔日笑容

聯合報／ 文／曾清芳（竹市東區）
隨順母親心意，好似如魚得水。圖／曾清芳提供
隨順母親心意，好似如魚得水。圖／曾清芳提供

母親好客，親友到訪，必親自操辦豐盛佳餚款待。烹飪過程無論多麼繁瑣，她皆親力親為，那份賓主盡歡的滿足感，是她快樂的泉源。

白日兒孫各自上班上學，母親在家操持家務、洗衣掃地，忙得不亦樂乎。她鍾愛閩南語節目，入戲時常渾然忘我地手舞足蹈；好友來電談笑，高昂歡樂的氣氛總能渲染全家。她常叨念著：「要活就要動，精神有寄託，日子才不孤單。」

後來母親年邁老化，行動遲緩，常忘東忘西。每當身體不適，她便生悶氣、拒絕家人的關心，固執得令人哭笑不得。

為了找回昔日母親的笑容，我們開始陪伴她上菜市場採買、重拾拿手菜。我們在旁貼身提菜，她因有人陪伴而願意開口說話。假日裡，我們主動打掃房舍浴廁、清洗衣物，孩子們也進到奶奶房間陪她聊天看電視。母親如魚得水般開懷起來，又回復了過往的平易近人。

母親逝世多年，如今我的記憶力也隱約出現退化跡象。承襲母親「要活就要動」的智慧，我亦當勤於閱讀筆耕、多動手腦，積極預防失智。願能保有尊嚴地度過餘生，不給摯愛的家人留下負擔。

老化 閩南語 陪伴

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