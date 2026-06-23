2026健康永續ESG評選開跑 4大指標讓民眾有感

「永續」已成為各行各業共同語言，醫院作為社會健康的最後守門人，更不能缺席。但醫療永續不只是ESG報告書上的數字，而是每一次門診、每一張處方、每一段醫病對話中，回應病人真實處境的能力。「2026健康永續ESG評選」正式開始報名，本屆評選以「務實導向」和「創新內容」為核心，以質化行動導引台灣醫療永續正向改變。

「2026健康永續ESG評選」由衛福部醫事司指導、聯合報健康事業部主辦、財團法人厚生基金會協辦，今年是第2年舉辦，根據立法院厚生會「健康醫療永續發展推動委員會」第2次委員會4大共識，以「韌性醫療」、「社區健康投資」、「就醫經驗」、「永續創新」為4大評選指標。

醫療現場不斷變化，AI與智慧工具演進，讓「醫病關係」重新定義；少子與高齡化更讓社區與居家成為下一個醫療場域。

面對不斷變化的醫療生態，「2026健康永續ESG評選」期待透過發聲，把在醫療現場發生的故事，變成台灣醫療永續的下一個標竿，照亮台灣醫療永續實踐的核心價值。

分3組評選 各層級都能被看見

本屆評選分為3組，分別是醫學中心組、區域醫院組、地區醫院組，讓不同層級的醫院都能在公平基準下被看見；讓深耕在地或資源有限的醫院，也能夠傳遞最關鍵的永續行動力。

各醫院表現以2025年全年永續行動作為基礎，獎項分為健康永續卓越典範、健康永續傑出實踐、健康永續潛力發展，肯定全方位卓越者、深耕專業領域者。

本屆為鼓勵永續創新，另設特別獎，以「務實導向」與「可被複製」為核心，從醫院參與視角出發，說明永續動力。更期待由醫院發起的永續行動，是可複製且讓民眾有感的行動，落地走進民眾日常，讓參與者實際行動，做了有收穫並有經驗可分享，讓永續議題從醫院延伸到社會各個角落。

也鼓勵有能量的醫院先行探索，設立「綠色金融／綠色採購」經驗分享，為下一階段的政策對接預作準備。我們不設高不可攀的門檻、不堆疊冗長的指標，相信真正的永續不是少數頂尖醫院的競賽，而是讓每一家願意行動的醫院，都能在參與中找到方向、累積信心、並把好的做法傳布出去，讓醫療永續落實到民眾有感。

評選4大面向

韌性醫療(25%):從供應鏈、人力資源與經營韌性多角度，把「韌性」從應急措施提升為長期治理責任。

社區健康投資(25%):醫院走出院牆，深入社區回應真實的健康需求，從治療延伸到預防、篩檢、轉介。

就醫經驗(30%):智慧工具導入、醫病溝通改善、就醫體驗提升。永續最終受益人是民眾，有感才能永續。

永續創新(20%):特色醫療差異化，鼓勵創新，讓不同特色、不同規模的醫院都有機會被看見。

報名與評選時程

報名時間：即日起至8月20日止

報名方式：線上註冊，7月1日至8月31日止開放上傳評選文件

報名簡章

線上報名

結果公布：

10月1日以電子郵件通知

頒獎典禮：10月31日於北市華山文創園區「健康永續論壇」

洽詢：02-8692-5588轉3383 udnesg@udngroup.com.tw