健康名人堂／血品製造所 打造智慧供血韌性

台灣血液基金會推動自願無償捐血制度，肩負全國血液募集、檢驗與供應之責，使命重大。今年六月，期待已久、耗資10億元籌建的安南血品製造所終於正式開幕，這座結合智慧化、自動化與高韌性的血品製造中心，是全台首座最先進的血液成分製備場所，象徵台灣血液事業發展重要的里程碑。

新冠疫情及地緣政治風險升高，全球供應鏈愈來愈不穩定，攸關民眾生命健康的血液供應，斷不能出現缺口，強化血液供應韌性至關重要。安南血品製造所擴大檢驗量能，每年可提供超過百萬人次檢驗，供血範圍涵蓋嘉義以南、台東與澎湖，成為南台灣血液供應樞紐，與台北捐血中心形成南北互補的雙核心架構。

歷時17年籌建 開花結果

安南血品製造所的籌建過程，遭遇不少波折。從研議、規畫、完成購地到落成啟用，歷時17年。早在民國97年，血液基金會前董事長林國信即拍板要在台南新建一個作業場所，隔年購買到遷建預定地，未料後來遇到興建資金籌措不足而停頓，直到個人接任基金會董事長後，決定克服萬難，重啟新作業場所建置案。

這是一項「今天不做，明天一定後悔」的重大決定。因為原本的台南捐血中心位於台南市鬧區，受限於原本作業空間不足，捐血車和血液運送車的動線十分擁擠，加上舊有設備無法符合GMP（優良製造規範）標準，調整勢在必行。經前往澳洲及日本血液製劑機構取經，決定整合高雄和台南資源，打造全智慧化與自動化血液成分製造中心。

血液體系升級 三大核心

安南血品製造所整合「成分製備、檢驗分析、供應配送」三大核心，全程導入PIC/S GMP規範與人工智慧管理系統，包括全自動貼標作業、中央溫溼度監控、冷藏與冷凍自動倉儲、供血可視化追蹤及AGV無人搬運，讓每一袋血的溫度、流向與時程皆可監測、可追溯。

安南血品製造所已取得食藥署GMP認證，並通過國際最高標準，與台北、新竹和台中捐血中心所製造的血漿原料，都可送到國外製成國血製劑。

安南血品製造所開幕當天，我隨著導覽人員進入血液檢驗、血品製備與血液供應部門，看到許多智慧化與自動化的設備，心中難免激動。我們可以很自豪地說，這座全台最先進的血品製造中心，將為台灣中南部醫療用血提供更優質的服務，也為台灣血液供應邁入智慧化開啟新篇章，不負政府及社會大眾的肯定與支持。

（作者侯勝茂為台灣血液基金會董事長、新光醫院院長）