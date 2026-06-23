罕病赴瑞士安樂死 柯文哲倡善終

民眾黨前主席柯文哲日前探視一對患有神經性罕見疾病的姊弟，弟弟即將至瑞士接受安樂死。柯文哲喊話，政府不能把責任全都推給人民；衛福部回應，安樂死不能解決現在的問題，將積極推動安寧緩和，緩解病患痛苦。柯文哲昨晚表示，衛福部將「安樂死」和「安寧照護」變成對立衝突，如果我國真的重視生命，就不該只關心如何延長，也要誠實思考如何善終。

柯文哲曾在總統大選提出「安樂死合法化」政見，日前在YouTube上傳影片「你還有什麼話，想對這個世界說嗎？」內容為台南一對罹患遺傳性神經疾病姊弟，四十八歲弟弟因病情惡化，生活高度依賴照護，五月已赴瑞士接受安樂死。

「此個案凸顯的不只是安樂死議題，也反映現行長照支持系統是否足以承接重症患者需求。」柯文哲說，台灣長照制度把照顧切割成「一個又一個破碎而斷裂的項目」，無法承接有長期照顧需求的人。

對此，衛福部醫事司長劉越萍表示，「安樂死不能解決現在的問題」，目前優先討論安寧緩和是否充足，進一步提升及加強，並討論病人自主及長照制度是否不足，並評估相關法規及政策銜接能否更趨完善。

劉越萍指出，病主法規定，罕見疾病患者可預立醫療決定，至於政策面，將重新檢討安寧緩和與病人自主銜接，並討論長照生活照顧及減緩醫療病痛應如何搭配。