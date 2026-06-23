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腎病致死升 醫師籲及早篩檢
一一四年國人十大死因，肺癌、胰臟癌及卵巢癌標準化死亡率呈上升趨勢，而肺癌致死人數破萬，達一萬八三一人。另一個人數增加的死因為腎炎、腎病症候群及腎病，人數達五九八○人，健保署副署長張禹斌表示，腎臟病死亡人數上升，應與人口老化有關。
國健署副署長林莉茹說，腎病多與糖尿病、高血壓等三高因素有關，去年公費成人健檢服務篩檢年齡已下修至卅歲，鼓勵民眾利用公費資源，避免吸菸、飲酒等不良生活習慣，同時透過代謝症候群防治計畫，減少三高、肥胖等慢性病發生。
調查發現，肺癌、胰臟癌及卵巢癌標準化死亡率呈上升趨勢，從死亡率年增率來看，每十萬人口肺癌達百分之三點五、胰臟癌百分之八點二，卵巢癌年增率更達百分之十二點七。
林莉茹表示，肺癌死亡率上升，恐與長期吸菸、高齡化等有關，建議及早接受肺癌篩檢。胰臟癌危險因子則為環境因子暴露及年齡、性別、家族史與遺傳基因、罹患慢性胰臟炎、過度飲酒、吸菸、糖尿病、肥胖等有關，提醒若出現上腹痛或背痛及體重明顯減輕、黃疸、茶色尿合併灰白便的膽道阻塞等，須盡速就醫。
至於卵巢癌，林口長庚婦癌科副教授主治醫師周宏學表示，卵巢位於骨盆腔深處，腫瘤初期不易被察覺，女性應保持定期至婦產科追蹤習慣，在抹片檢查或例行婦科檢查時，安排骨盆腔超音波檢查。
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