最新國人十大死因出爐 癌症死亡時鐘加快10秒

最新國人十大死因統計報告出爐，癌症連續四十四年位居首位，一一四年共五萬四八三八人死於惡性腫瘤，平均每九分卅五秒就有一人死於癌症，較一一三年九分四十五秒，快轉十秒。十大癌症中，肺癌連續廿二年排名第一，自殺則連兩年排名第十。

統計顯示，一一四年整體死亡人數十九萬九五七六人，每二分卅八秒就有一人死亡，較一一三年減少一八○七人，死亡時鐘二分卅七秒，慢了一秒，標準死亡率為每十萬人口三九五點二人，降幅達百分之三點七。原因在於心臟疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、自殺等六項死因，在死亡人數、死亡率、標準化死亡率等指標均呈下降趨勢。

一一四年國人十大死因排行，惡性腫瘤五萬四八三八人，位居首位，其次為心臟疾病（二萬二九○七人）、肺炎（一萬七四六八人）、腦血管疾病（一萬二四二五人）、糖尿病（一萬○五二四人）、高血壓性疾病（八五一七人）、事故傷害（六六七八人）、腎炎腎病症候群及腎病變（五九八○人）、慢性下呼吸道疾病（五七九六人）、自殺（三九五一人）。

衛福部統計處長李秋嬿表示，與一一三年相較，去年國人死因排序變化不大，唯一晉升的是腎炎腎病症候群及腎病變，自前年第九名上升至去年第八名，新冠肺炎由一一三年第十四名降至去年第十九名。

以性別區分，男性十大死因前三名為癌症、心臟疾病、肺炎，前九大死因順位與一一三年相同，至於第十名則是自殺。女性十大死因前三名與男性相同，在標準化死亡率上，除腎炎腎病症候群及腎病變、衰老上升，事故傷害持平，餘均下降。

衛福部統計處科長呂淑君表示，一一四年癌症死亡人數五萬四八三八人，較上一年增加八○六人，每十萬人口有二三四點九人因癌症死亡，癌症標準化死亡率為每十萬人口一一一點五人，逐年下降。此外，肺癌、肝癌、結腸直腸癌連續廿二年居前三名，大部分癌症標準化死亡率下降，僅肺癌、胰臟癌、卵巢癌持續上升。

自殺方面，一一三年自殺重返十大死因，位居第十，一一四年排序不變。呂淑君說，一一四年自殺死亡人數三九五一人，較一一三年減少一一一人，降幅為百分之二點七。以年齡分析，十五至六十四歲族群自殺死亡人數較一一三年下降，但○至十四歲、四十五至六十四歲則略增。

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