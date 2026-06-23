中信60甲子緣落幕 感動10萬人次

中國信託金融控股公司慶祝成立六十周年舉辦的「中信六十甲子緣」棒球特展，為期五周累計觀展人次突破十萬大關，成為今年最熱門的體育公益展覽，前天閉展規畫彩蛋活動，中國信託全體工作人員列隊向離場的球迷致謝，為活動畫下完美句點。

這次特展以「團結一致、遇強則強、永不放棄」為核心策展精神，除了台灣更跨海蒐集美國、日本超過五百件珍貴史料與棒球文物，並建置沉浸式影音與互動設備，帶領民眾回顧台灣百年棒球發展，以及中國信託投入五級棒球的成績。

特展自五月十七日揭幕以來，短短一個多月共計十萬八○六四人次入場參觀，包括資深與年輕球迷、親子家庭、中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」、中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽等基層學校球隊、現役中職球員、退役職棒選手及棒界專業人士都來觀展，甚至有許多策展團隊也特地來觀摩，都給出高度評價。

「中信六十甲子緣」不僅重溫台灣棒球發展史的榮耀時刻，也精心復刻知名場面，讓許多資深球迷產生共鳴；為了呈現中信盃黑豹旗熱血氛圍，展場放置球場紅土、歷屆賽事秩序冊，更蒐集一一八所高中球衣設計成巨幅展牆。

除了靜態展覽，主辦單位也安排一系列棒球座談、手作活動、運動體驗及應援舞蹈教學，五周舉辦廿二場活動，親子族群回響熱烈，讓棒球成為連結家庭的重要橋梁。

中國信託是台灣第一家投入五級棒球運動推展的企業，長期力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒發展，多次贊助重要國際賽事，支持中華隊征戰國際舞台，將持續以多元型態陪伴台灣棒球成長，共同迎向下一甲子。