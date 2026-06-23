聽新聞
0:00 / 0:00

中信60甲子緣落幕 感動10萬人次

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
「中信六十甲子緣」棒球特展超過五百件珍貴史料與文物，建置沉浸式互動設備，獲高度評價。圖／中國信託金控提供
「中信六十甲子緣」棒球特展超過五百件珍貴史料與文物，建置沉浸式互動設備，獲高度評價。圖／中國信託金控提供

中國信託金融控股公司慶祝成立六十周年舉辦的「中信六十甲子緣」棒球特展，為期五周累計觀展人次突破十萬大關，成為今年最熱門的體育公益展覽，前天閉展規畫彩蛋活動，中國信託全體工作人員列隊向離場的球迷致謝，為活動畫下完美句點。

這次特展以「團結一致、遇強則強、永不放棄」為核心策展精神，除了台灣更跨海蒐集美國、日本超過五百件珍貴史料與棒球文物，並建置沉浸式影音與互動設備，帶領民眾回顧台灣百年棒球發展，以及中國信託投入五級棒球的成績。

特展自五月十七日揭幕以來，短短一個多月共計十萬八○六四人次入場參觀，包括資深與年輕球迷、親子家庭、中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」、中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽等基層學校球隊、現役中職球員、退役職棒選手及棒界專業人士都來觀展，甚至有許多策展團隊也特地來觀摩，都給出高度評價。

「中信六十甲子緣」不僅重溫台灣棒球發展史的榮耀時刻，也精心復刻知名場面，讓許多資深球迷產生共鳴；為了呈現中信盃黑豹旗熱血氛圍，展場放置球場紅土、歷屆賽事秩序冊，更蒐集一一八所高中球衣設計成巨幅展牆。

除了靜態展覽，主辦單位也安排一系列棒球座談、手作活動、運動體驗及應援舞蹈教學，五周舉辦廿二場活動，親子族群回響熱烈，讓棒球成為連結家庭的重要橋梁。

中國信託是台灣第一家投入五級棒球運動推展的企業，長期力挺少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒發展，多次贊助重要國際賽事，支持中華隊征戰國際舞台，將持續以多元型態陪伴台灣棒球成長，共同迎向下一甲子。

中信 中國信託 棒球

延伸閱讀

韓職／王彥程掀旋風 DAZN6月23日起轉播韓華鷹主客場賽事

Coupang酷澎「火箭」升空！ 響應 AIT 賀美國建國 250 周年　前進味全龍主題日 驚喜贈送WOW會員專屬主題日門票

創下單季阻殺率6成4的紀錄！統一獅元年「鐵捕」曾智偵

前全壘打王投入教育 張泰山北科大開講：成功留給敢於啟動的人

相關新聞

無人巴士聰明行 學者：首重安全 業者：基設是關鍵

台北市長蔣萬安提出無人自駕公車構想，學者樂觀其成，但提醒須在安全性、可行性下營運，也要考量民眾的接納度。業者表示，北市公車運行有特殊性，包含招手停靠及其他車輛穿梭等問題，要搭建基礎設備，並與業者交流服務端意見，才能讓自駕公車聰明行駛。

無人自駕巴士 北市府規畫明年北士科、信義路公車專用道實測

北市計畫打造為無人自駕車實驗示範重要基地，交通局說，明年下半年實測，公車專用道的無人自駕巴士會先從夜間或離峰開始，車隊可讓一、兩班車採無人自駕巴士，減輕業者人力調配壓力。初期市府先編列三年兩億多元預算，目前業者興趣非常高。

無人自駕公車領照難 北市喊話中央盼解套

台北市長蔣萬安拚連任，推出新政見將率先在北士科、十五條公車專用道推動「無人自駕公車」。市府表示，中央沙盒實驗條例可以讓自駕巴士運營，卻領不到牌照，無法比照一般公車正常上路，希望中央解套。交通部表示，目前台灣既有技術、交通環境還未能「出沙盒」，相關法規均依照國際規定滾動檢討。

交部修法 計程車行禁收牌照費

駕駛若要取得車牌合法行駛計程車需先「靠行」，卻因縣市政府未定期檢討合理牌照數量，原本免費發放的車牌被炒成有價市場，甚至傳出一面車牌高達卅五萬。交通部昨預告修法，禁止車行巧立名目不當收費，且應退還超收款項，違者最高罰九萬，甚至停止部分營業和廢照，最快八月上路。

中信60甲子緣落幕 感動10萬人次

中國信託金融控股公司慶祝成立六十周年舉辦的「中信六十甲子緣」棒球特展，為期五周累計觀展人次突破十萬大關，成為今年最熱門的體育公益展覽，前天閉展規畫彩蛋活動，中國信託全體工作人員列隊向離場的球迷致謝，為活動畫下完美句點。

最新國人十大死因出爐 癌症死亡時鐘加快10秒

最新國人十大死因統計報告出爐，癌症連續四十四年位居首位，一一四年共五萬四八三八人死於惡性腫瘤，平均每九分卅五秒就有一人死於癌症，較一一三年九分四十五秒，快轉十秒。十大癌症中，肺癌連續廿二年排名第一，自殺則連兩年排名第十。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。