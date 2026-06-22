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米克拉升級為強颱「颱風眼清晰」專家：未來24小時成巔峰狀態
今年第7號颱風「米克拉」昨晚轉成中度颱風，今天晚上8時再升級成強颱，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，米克拉正式成為今年2個強烈颱風，颱風眼清晰、結構完整，由於仍處於有利增強環境中，未來24小時將呈現巔峰狀態。
粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「米克拉」正式成為今年第2個強烈颱風，從衛星雲圖來看，米克拉的雲系範圍與台灣差不多大，颱風眼清晰、結構相當完整，目前仍處於有利增強環境之中，未來24小時將是它的巔峰狀態。
但「台灣颱風論壇｜天氣特急」也說，颱風北方有大範圍乾空氣盤據，隨著明天逐漸北轉、往較高緯度移動過程中，將不時受到乾空氣侵入影響，加上風切增強等不利因素，都有機會破壞颱風核心結構並加速減弱；強颱維持多久，以及後續減弱速度，將是接下來觀察重點。
中央氣象署預報員劉沛滕表示，米克拉已升級為強颱，預估周二、周三受到太平洋高壓影響減弱東退，並逐漸轉北再往東北方向前進；周四最接近台灣，但其中心位置距離台灣約400至500公里、暴風半徑僅180公里，對台灣影響不大，發布海上颱風警報機率偏低。
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