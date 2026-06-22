米克拉晚間8時升級強颱 最新路徑曝光、周四最接近台灣

今年第7號颱風「米克拉」昨晚轉成中度颱風，今天晚上8時再升級成強度颱風，中央氣象署預報員劉沛滕指出，米克拉颱風以每小時16公里速度，向西北進行，近中心風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，預估明、後天北轉，周四最接近台灣。

氣象署晚間發布颱風消息，今年第7號颱風「米克拉」於今晚8時正式增強為強度颱風，22日20時中心位置在北緯18.1 度，東經126.1 度，以每小時15公里速度，向西北進行。

中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，七級風平均暴風半徑180公里（西北側180公里、東北側200公里、西南側150公里、東南側180公里），十級風平均暴風半徑60公里（西北側60公里、東北側70公里、西南側50公里、東南側60公里）。

劉沛滕表示，強颱米克拉已升級為強烈颱風，預估周二、周三受到太平洋高壓影響減弱東退，並逐漸轉北再往東北方向前進；周四最接近台灣，但其中心位置距離台灣約400至500公里、暴風半徑僅180公里，對台灣影響不大，發布海上颱風警報機率偏低。