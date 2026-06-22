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交通部：無人自駕公車 已有19案沙盒實驗

中央社／ 台北22日電

交通部表示，針對無人自駕公車，已有19案進行沙盒實驗，但尚未有業者申請出沙盒實驗，已訂定「自駕公車實驗運行安全指引」以協助引導業者對應。

台北市擬推進無人自動駕駛公車，市長蔣萬安今天表示，將分3個階段在封閉的動物園區、北士科及明年下半年在15條公車專用道試行，讓北市成為無人自駕車實驗示範重要基地。

交通部表示，針對無人自駕公車，經濟部已經訂有「無人載具創新實驗條例」，已有19案進行沙盒實驗試辦運行，其中有13案屬於載客接駁，目前尚未有業者申請出沙盒需求，而交通部在去年3月公布「自駕公車實驗運行安全指引」以協助引導國內相關自駕公車業者對應，加速自駕技術落地。沙盒實驗指的是在安全且受控的環境下，測試新的技術、產品等。

交通部指出，隨著自動駕駛技術發展趨勢，預作未來開放SAE Level 3以上等級自駕車於國內道路行駛準備，已分階段推動相關法規調適作業，針對車輛技術法規及道路交通法規，進行整體盤點與檢討，包括駕駛人責任、車輛管理、業別規範、事故處理、保險制度及資訊揭露等面向，完成法規調修所需草案內容。

交通部說，今年持續依規劃召開法規調適座談會，廣泛蒐集外界意見進行溝通說明並凝聚共識，利後續推動法制作業。

在資安方面，交通部指出，為確保自駕車輛及路側設備在互通過程中具備一致的安全信任基礎，導入符合國際跟國內應用需求的「國內車聯網資安憑證」進行管理架構試辦實證研究，要引導國內智慧交通產業升級，打造具備關鍵資安韌性且符合國際標準的生態系。

另外，針對電動公車管理方面，交通部說，為了達成行政院宣示的2030客運全面電動化目標，以及扶植國產電動大客車產業，交通部112年就訂定交通部電動大客車推動計畫車輛業者資格審查作業要點，會同經濟部及相關單位成立審查會審查。

交通部表示，根據現行要點在車輛製（打）造與產地限制方面，已明定車輛應於國內製（打）造，且過程中絕對不得使用中國大陸地區製造進口的車身前圍、後圍、左圍、右圍、上圍、下部件等車身骨架大部件，同時車輛必須打刻符合CNS14246規定的17碼車身號碼（VIN），且其第1碼世界工廠代碼國碼應為中華民國。

除此之外，經濟部也訂有國產化項目基本要求，包含車身總成、智慧化系統、電池組（Pack）等。

交通部指出，針對電池的要求規範從114年起，車輛搭載電池組（Pack）及電池管理系統（BMS）均須為國內研發、產製。

交通部 公車 自駕車

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