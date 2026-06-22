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北市電動公車起火案 運安會8月完成調查報告

中央社／ 台北22日電

去年台北市發生的首起電動公車起火自燃事故，國家運輸安全調查委員會今天表示，預計8月完成調查報告。

去年6月一輛大都會所屬的電動公車執行262路線載客任務，車載1名駕駛員及7名乘客，於台北市松山區敦化北路往北的長庚醫院公車停靠站時起火燃燒，造成事故車輛全毀，無人傷亡。

由於此案發生已經超過1年，國家運輸安全調查委員會今天表示，此案預計8月完成調查報告草案。

根據運安會今年1月公布的事實資料報告，該事故車輛在事故發生前1天因電池充電異常曾經向出廠的華德動能科技報修，事故當日檢修完成後未執行充電，試行時儀表板上出現「大電系統警告」燈號亮起黃燈，但後續燈號自行熄滅。

報告中表示，駕駛在事故當日第2趟勤務時，發現「大電系統警告」燈號再度亮起，並顯示L電池包異常，第3趟勤務時在行駛過程中，另一「電池警告」燈號亮起黃燈，駕駛之後又發現「大電系統警告」燈號由黃燈轉為「大電系統異常」紅燈，且車輛動力有明顯減弱情形，先將旅客疏散後沒多久就發生爆炸起火事故。

根據運安會報告，該事故車輛登記於大都會汽車客運股份有限公司，車種為民營市區客運大客車，事故車輛的底盤車廠牌為華德動能科技股份有限公司，車輛底盤型式RAC-700-ELCB-2800為前單軸後單軸底盤車；車身由華德打造，交通部以安審（110）字第2859號車輛型式核發安全審驗合格證明。

運安會 公車

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