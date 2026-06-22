長照安排假卡關！照顧父母只能辭職 衛福部：朝「照顧不離職」努力

台灣邁入超高齡社會，失能人數逐年上升，估計失能及長照需求人口將逾90萬人。本報今報導，家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）等民團倡議「長照安排假」至今仍未上路，關鍵在於經費，勞動部曾向立委回覆，若推動長照安排假，每年經費恐達134億元，然民團估計，每年經費約18億元，在政府高估推動成本，導致政策無法推進。勞動部表示，正與衛福部盤點需求，希望能盡快有結果。

衛福部長照司表示，為落實賴清德總統「照顧不離職」政見，今年1月1日起推動長照3.0，積極結合跨部會資源，並與勞動部共同推動「強化家庭照顧支持」目標。衛福部為主責照顧政策，勞動部主責勞工友善職場整體體制措施，包含長照安排假等規畫。衛福部將持續精進強化照顧服務資源銜接、縮短服務空窗，朝向照顧不離職的目標努力。

長照司指出，勞動部近期向衛福部詢問、討論長照3.0相關計畫，並針對個案接受長照服務與資源進行盤點，然長照安排假等相關政策規畫內容與進度，以勞動部說明為主。

長照司指出，衛福部將持續充實各項長照服務量能，建立可負擔的長照服務，並持續充實在地社區長照服務量能，精進醫院出院準備銜接長照服務，縮短服務銜接時間，減輕家庭照顧者負荷。未來也將視勞動部相關友善職場施政規畫，朝縮短等候長照服務的空窗期，共同落實在職照顧者「照顧不離職」、「發展照顧專業化」同時穩定就業及創造就業的雙贏目標。

長照司指出，民眾申請長照服務，可撥打1966長照專線申請長照服務，或至各縣市長期照顧管理中心網站線上申請長照服務，申請後，由地方政府長照管理中心照顧管理專員到民眾家裡進行評估，經評估符合長照需要等級2至8級者，可申請照顧及專業服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善服務、喘息服務等。

後續會由社區整合型服務中心個案管理人員（稱A個管）協助與個案及家屬討論照顧計畫及媒合服務。長照服務自民眾申請至長照服務首次進入案家，平均工作日為11天。

另外，住院民眾可透過醫院內出院準備服務小組，於出院前進行長照需要等級評估，符合長照需要等級2至8級者，可由醫院協助擬訂出院後一周內最急迫需求的簡易照顧計畫及協助媒合長照服務。自106年推動出院準備銜接長照服務計畫以來，已有242家醫院參與，民眾出院後銜接長照服務的平均天數，已從106年平均51天，114年縮短至1平均4天，今年以平均2天內完成銜接長照服務為政策目標。