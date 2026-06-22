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米克拉最快今晚再升級成強颱 最新路徑、海警時間曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周三前受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，高溫炎熱，普遍在33至36度，局部地區高溫甚至上看37度。聯合報系資料照
周三前受太平洋高壓影響，各地天氣穩定，高溫炎熱，普遍在33至36度，局部地區高溫甚至上看37度。聯合報系資料照

米克拉颱風昨晚轉為中颱，中央氣象署預報員賴欣國表示，最快今晚再升級為強烈颱風，明、後天北轉，周四最接近台灣，屆時西半部、宜蘭降雨將增加，但其暴風半徑180公里，發布海警機率偏低；另關島附近海面也有一個熱帶擾動發展，不排除增強為熱帶性低氣壓，但對台灣沒有影響。

賴欣國說，米克拉目前在鵝鑾鼻東南東方770公里，朝西北西前進，預估今晚至明天上午升級為強烈颱風；周二、周三受到太平洋高壓影響減弱東退，並逐漸轉北再往東北方向前進；周四最接近台灣，但其中心位置距離台灣約400至500公里、暴風半徑僅180公里，對台灣影響不大，發布海上颱風警報機率偏低。

另外，關島附近海面目前也有一個熱帶擾動正在發展中，未來先朝西北西到北北西再轉北移動，不排除增強為熱帶性低氣壓，但對台灣沒有影響。

針對未來1周的天氣，賴欣國指出，明（23日）受到太平洋高壓影響，各地晴到多雲，午後山區有零星降雨；周三（24日）由於米克拉颱風移動台灣東南方海面，花東有不定時降雨，午後山區、南部地區也有短暫雷陣雨。

周四（25日）颱風最接近台灣，受其外圍環流影響，西半部、宜蘭不定時有陣雨或雷雨，花東午後也有短暫雷陣雨。

周五、周六（26、27日）米克拉颱風遠離，但北方有鋒面接近，西半部、宜蘭依然有降雨情況，花東午後有短暫雷陣雨。

周日至下周一（28、29日）鋒面遠離，環境風場轉為西南風，南部不定時有降雨，其他地區午後也有短暫雷陣雨。

溫度部分，賴欣國表示，周三錢各地高溫約32至36度，明天大台北、中南部內陸、花東縱谷高溫甚至上看37度，周四至周日受到降雨影響，雲量偏多，高溫略降到31至33度。

另外，賴欣國也提醒，明天開始米克拉颱風接近台灣東南部海面，基隆北海岸、東半部、恆春半島天氣雖好但有長浪，從事海邊活動需多留意。

米克拉目前在鵝鑾鼻東南東方770公里，朝西北西前進，預估今晚至明天上午升級為強烈颱風。圖／中央氣象署提供
米克拉目前在鵝鑾鼻東南東方770公里，朝西北西前進，預估今晚至明天上午升級為強烈颱風。圖／中央氣象署提供

關島 颱風

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