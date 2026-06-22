端午喜迎5隻拉拉寶寶 惠光導盲犬學校再添生力軍

端午連假傳來喜訊，惠光導盲犬學校再添生力軍。來自日本茨城導盲犬協會的導盲犬媽媽Tessa，6月20日順利產下5隻拉布拉多幼犬，包括1隻黑色母犬及4隻公犬，為台灣導盲犬培育注入新希望。

惠光導盲犬學校校長曾瀚霖說，這一胎幼犬的誕生，是澳洲、日本與台灣三地導盲犬機構共同合作的成果。狗媽媽Tessa來自日本茨城導盲犬協會，狗爸爸Elvis則來自澳洲姊妹校Guide Dogs Victoria（GDV），期盼延續優良血統，培育出溫暖可靠的導盲犬，未來協助視障朋友安全行走。

曾瀚霖指出，目前仍有8位視障者正在等待導盲犬配對，希望這批新生幼犬未來能順利完成訓練，成為視障者的重要夥伴，不僅提升行動自主性與安全性，也能在日常生活中彼此陪伴、互相依靠，建立深厚情感。

惠光導盲犬學校近年持續與國際導盲犬組織合作交流。今年5月，Guide Dogs Victoria執行長Nicky Long率領團隊來台參訪，除了解惠光導盲犬培育及使用者訓練情況外，也特別探訪今年2月25日出生的台澳混血幼犬Daisy。Daisy目前已進入寄養家庭階段，透過社會化訓練與生活習慣培養，為未來成為導盲犬做準備。

惠光導盲犬學校表示，寄養家庭是導盲犬培育過程中不可或缺的重要角色，讓幼犬能在充滿關愛的環境中成長，建立自信與穩定性格。寄養期間的飼料、醫療及相關用品皆由學校及贊助單位提供，寄養家庭無須負擔費用。

目前惠光正招募Tessa所生5隻幼犬的寄養家庭，希望有意願的民眾一同投入導盲犬培育工作，陪伴牠們踏上成為「開路天使」的旅程，幫助更多視障朋友獲得安全與便利的生活。

五隻寶寶分別是紅項圈大姊、橙項圈二弟、黃項圈三弟、綠項圈四弟、藍項圈五弟。圖／惠光導盲犬學校提供