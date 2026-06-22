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十大死因！腎臟病排名逆勢上升一名 衛福部：三大因素致死亡人數增加

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
國人十大死因中，腎炎腎病症候群及腎病變於前一年的第9名，上升至第8名。衛福部表示，腎臟病死亡人數上升，應與人口老化、慢性病、生活習慣有關。示意圖。圖／123RF
國人十大死因中，腎炎腎病症候群及腎病變於前一年的第9名，上升至第8名。衛福部表示，腎臟病死亡人數上升，應與人口老化、慢性病、生活習慣有關。示意圖。圖／123RF

衛福部公布114年國人十大死因，癌症連續44年蟬聯十大死因榜首；十大癌症中，肺癌連續22年排名第一。114年十大死因名次變動不大，但腎炎腎病症候群及腎病變從113年的第9名，上升至第8名。腎臟病死亡人數上升，與人口老化、慢性病、生活習慣有關，呼籲民眾戒菸、少飲酒，透過代謝症候群防治計畫減少三高、肥胖等。

114年十大死因依序為，惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性下呼吸道疾病、自殺。而腎炎腎病症候群及腎病變前一年的第9名，上升至第8名。

衛福部統計處科長呂淑君說，國人10大死因中，「腎炎、腎病症候群及腎病變」死亡人數為5980人，較113年增加301人，年增率5.3%，每10萬人口的死亡率達25.6人，年增率達5.6%，而每10萬人口的標準化死亡率達10.6人，年增率達1.7%。

腎病患者中，男女都有增加，男性「腎炎、腎病症候群及腎病變」於十大死因排名第9，死亡人數3033人，年增率5.7%，每10萬人口死亡率26.4人，年增率6.1%；每10萬人口標準化死亡率達12.7人，年增率達2.2%。

女性「腎炎、腎病症候群及腎病變」於十大死因排名第7，死亡人數2947人，年增率4.9%，每10萬人口的死亡率達24.9人，年增率達5%；每10萬人口標準化死亡率達8.8人，年增率達1.6%。

針對腎病防治，健保署副署長張禹斌說，腎臟病死亡人數上升應與人口老化有關，目前對於腎臟病的防治，從末期洗腎往前，已提出五個方向，包括國健署提供公費成人健檢服務，配合三高控制可降低腎病發生機會，另也有多項照護計畫延緩腎病惡化，同時依據實證資料放寬腎病藥物，持續推動腹膜、居家血液透析等。

「腎臟是無聲的器官」，國健署副署長林莉茹說，腎病多與糖尿病、高血壓等三高因素有關，去年公費成人健檢服務篩檢年齡已下修至30歲，並新增腎病適能相關衛教指導，鼓勵民眾利用公費資源，並避免吸菸、飲酒等不良生活習慣，同時透過代謝症候群防治計畫，減少三高、肥胖等慢性病發生。

衛福部 腎臟病

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