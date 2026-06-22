死神突襲還不知！胃痛、牙痛做心電圖跳腳 下一秒全家跪急救室外哭

連續假期不少人聚餐、飲酒狂歡，但急診室從不打烊。胸腔暨重症醫師黃軒昨（21）日在臉書以「大家都在放假，死神沒有」為題，分享過去急重症現場經驗，提醒民眾別把身體警訊誤認成宿醉或小毛病，尤其胃痛、牙痛，也可能是急性心肌梗塞的非典型症狀。

黃軒回憶，某年連假第一天，他在急診接連遇到兩名病人，兩人前一晚都喝了一整夜的酒，也都覺得自己「沒什麼大事」。第一名50多歲男子滿身酒氣、臉色蒼白，一坐下就說「醫師，我胃痛」，旁邊朋友也笑稱「宿醉啦，打一針胃藥就好了」，太太則不耐煩表示「他每次喝酒都這樣」。

但男子持續按著上腹部、冒汗、想吐，黃軒察覺不對，決定安排心電圖，家屬立刻質疑「胃痛為什麼要做心電圖？」、「是不是想多做檢查？」。結果5分鐘後出爐，竟是急性心肌梗塞，且冠狀動脈主幹幾乎完全阻塞，病人還愣住問「不是胃痛嗎？」

死神突襲就在此時發生，監視器突然尖叫，病人雙眼往上翻、失去意識，出現心室顫動。前一秒家屬還在抱怨檢查太多，下一秒全家人已跪在急救室外面哭。經過電擊、CPR、插管後，病人終於搶回心跳，隨即被送進心導管室。離開前，太太紅著眼睛對黃軒說「醫師，剛剛對不起」。

沒多久，第二名40多歲男子因左下巴與牙齒劇痛衝進急診，還痛到耳朵、脖子、肩膀，並開始喘、冒冷汗。黃軒再度安排心電圖，家屬又炸鍋「牙痛也要做？我們是來看牙科，不是看心臟」，黃軒只回一句，「如果我錯了，你們多花10分鐘，如果我對了，他可能多活幾十年」，結果同樣是急性心肌梗塞。

黃軒提醒，心肌梗塞不一定只會胸痛，有時可能表現為胃痛、牙痛、下巴痛、肩頸痛、噁心或冒冷汗。連假狂歡、通宵飲酒與大吃大喝，都可能讓身體亮紅燈，別等死神突襲，才發現警訊早已出現。

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