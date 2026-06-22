快訊

駐監察院保六警傍晚巡查 驚見技工「頭部受創」陳屍庫房

國泰投信爆爭議！8檔基金啟動淨值重算 董事郭明鑑請辭

掌舵聯準會19年…前主席葛林斯班辭世 享嵩壽100歲

聽新聞
0:00 / 0:00

死神突襲還不知！胃痛、牙痛做心電圖跳腳 下一秒全家跪急救室外哭

聯合新聞網／ 綜合報導
心電圖儀示意圖。圖／Ingimage
心電圖儀示意圖。圖／Ingimage

連續假期不少人聚餐、飲酒狂歡，但急診室從不打烊。胸腔暨重症醫師黃軒昨（21）日在臉書以「大家都在放假，死神沒有」為題，分享過去急重症現場經驗，提醒民眾別把身體警訊誤認成宿醉或小毛病，尤其胃痛、牙痛，也可能是急性心肌梗塞的非典型症狀。

黃軒回憶，某年連假第一天，他在急診接連遇到兩名病人，兩人前一晚都喝了一整夜的酒，也都覺得自己「沒什麼大事」。第一名50多歲男子滿身酒氣、臉色蒼白，一坐下就說「醫師，我胃痛」，旁邊朋友也笑稱「宿醉啦，打一針胃藥就好了」，太太則不耐煩表示「他每次喝酒都這樣」。

但男子持續按著上腹部、冒汗、想吐，黃軒察覺不對，決定安排心電圖，家屬立刻質疑「胃痛為什麼要做心電圖？」、「是不是想多做檢查？」。結果5分鐘後出爐，竟是急性心肌梗塞，且冠狀動脈主幹幾乎完全阻塞，病人還愣住問「不是胃痛嗎？」

死神突襲就在此時發生，監視器突然尖叫，病人雙眼往上翻、失去意識，出現心室顫動。前一秒家屬還在抱怨檢查太多，下一秒全家人已跪在急救室外面哭。經過電擊、CPR、插管後，病人終於搶回心跳，隨即被送進心導管室。離開前，太太紅著眼睛對黃軒說「醫師，剛剛對不起」。

沒多久，第二名40多歲男子因左下巴與牙齒劇痛衝進急診，還痛到耳朵、脖子、肩膀，並開始喘、冒冷汗。黃軒再度安排心電圖，家屬又炸鍋「牙痛也要做？我們是來看牙科，不是看心臟」，黃軒只回一句，「如果我錯了，你們多花10分鐘，如果我對了，他可能多活幾十年」，結果同樣是急性心肌梗塞。

黃軒提醒，心肌梗塞不一定只會胸痛，有時可能表現為胃痛、牙痛、下巴痛、肩頸痛、噁心或冒冷汗。連假狂歡、通宵飲酒與大吃大喝，都可能讓身體亮紅燈，別等死神突襲，才發現警訊早已出現。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

醫師 心肌梗塞

相關新聞

恐有雙颱！米克拉增強中 第8號颱風無花果本周恐生成

恐有雙颱！第7號颱風米克拉昨晚增強為中度颱風，預計周四最接近台灣。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，目前94w已發展，24到25日有發展為第八號颱風無花果的機率。

醫美偷拍診所停業「借殼重生」？醫爆頂下他家 換名繼續療程

醫美診所偷拍事件引發台灣社會關注，雙北衛生局已對涉案的診所處停業六個月及罰鍰。醫師指出部分診所可能透過「借殼重生」方式繼續經營，引發網友擔憂與討論。

婦胸痛以為拉傷…隔天冒出「皮蛇」！醫曝發病前兆：只痛單側

夏天一到，不少人以為皮膚泛紅、起水泡只是曬傷惹的禍。黃軒醫師近日在臉書粉專分享，最近門診帶狀疱疹患者明顯增加，一名50多歲婦人日前因左側胸口劇烈疼痛前來求診，形容痛感「像被火燒一樣」，甚至連輕輕碰觸都難以忍受。由於前一天才到海邊遊玩，她原本以為只是曬傷，後來又懷疑是肌肉拉傷，甚至貼上痠痛貼布，直到隔天胸口與背部陸續冒出一顆顆透明小水泡，才發現罪魁禍首其實是俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹。

死神突襲還不知！胃痛、牙痛做心電圖跳腳 下一秒全家跪急救室外哭

連續假期不少人聚餐、飲酒狂歡，但急診室從不打烊。胸腔暨重症醫師黃軒昨（21）日在臉書以「大家都在放假，死神沒有」為題...

長照安排假卡關！照顧父母只能辭職 衛福部：朝「照顧不離職」努力

台灣邁入超高齡社會，失能人數逐年上升，估計失能及長照需求人口將逾90萬人。本報今報導，家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）等民團倡議「長照安排假」至今仍未上路，關鍵在於經費，勞動部曾向立委回覆，若推動長照安排假，每年經費恐達134億元，然民團估計，每年經費約18億元，在政府高估推動成本，導致政策無法推進。勞動部表示，正與衛福部盤點需求，希望能盡快有結果。

米克拉最快今晚再升級成強颱 最新路徑、海警時間曝光

米克拉颱風昨晚轉為中颱，中央氣象署預報員賴欣國表示，最快今晚再升級為強烈颱風，明、後天北轉，周四最接近台灣，屆時西半部、宜蘭降雨將增加，但其暴風半徑180公里，發布海警機率偏低；另關島附近海面也有一個熱帶擾動發展，不排除增強為熱帶性低氣壓，但對台灣沒有影響。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。