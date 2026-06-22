心有餘悸！醫美針孔偷拍連環爆 衛福部最快8月公布新版「隱私規範」

國內多家知名醫美集團及醫美診所爆發裝設針孔偷拍事件，衛福部決定修正「醫療機構醫療隱私維護規範」，最快7月中有草案，若各界有共識，8月公布上路。衛福部醫事司長劉越萍今天表示，衛福部將於7月1日討論相關指引，日前針對涉及個資法以及刑法部分舉行研討會，對於低度隱私空間是否要簽署同意書、資料如何管理等，有待進一步研議。

劉越萍表示，衛福部日前邀請醫界、專家召開研討會，針對醫界仍有疑慮的涉及個資法、刑法等相關規定，再進行討論，與會者共識度很高，大家很清楚，偷拍就是不能碰觸的「紅線」，現在聚焦的不是能不能拍的問題，而是如何管理。

因此，目前部分地方衛生局先行要求在「低度隱私空間」每次都要簽署同意書，但有些醫療機構希望有機會爭取不用每次都簽；醫療機構針對可能發生的醫療暴力事件，是否可錄影自保，希望進一步釐清；最後，錄影的資料如何管理，涉及資安問題，新的指引也會加入規範，針對機構負責人課以責任，這些都在研議中。

劉越萍說，衛福部規畫最快7月中公布修正後的「醫療機構醫療隱私維護規範」草案，由於是行政指引，只要有共識，8月就可以正式上路。

衛福部日前與醫界共同提出4大共識：

第一點：醫療機構禁止使用密錄設備，不能設置隱藏式或偽裝成偵煙器的針孔攝影設備，偷拍零容忍。

第二點：公共場域為了公安，可設置固定式錄影設備，即正常監視鏡頭，不需個別取得病人同意，但要清楚告示，如張貼公告等方式。

第三點：醫療診療場域中「低度隱私空間」，如會議室內的家族諮商、一般診間內的診療（不會拍攝到私密處），若要錄影，須事前告知病人，並取得書面同意。

第四點：「高度隱私空間」包括手術室、內診等，原則上禁止錄影，但有例外情形，如果是教學目的、可以拍攝局部畫面，且告知病人並取得書面同意。

民意代表揭露，已有因偷拍被停業的醫美連鎖診所「借殼」原地復活，即買下其他診所、解聘舊員工，再把原有的客人通通轉到新診所，原班人馬在新診所執業。劉越萍說，只要是合法醫療機構就可以提供服務，但會加強查緝，如果涉及非法解雇涉及勞基法規定，由勞動部主管。